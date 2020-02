Vitia: Një paciente e shtrirë në QKUK dyshoi vet se është prekur nga koronavirusi

Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është shtrirë një paciente, shtetase e Britanisë së Madhe, e cila ka shfaqur dyshime se mund të jetë infektuar me koronavirus.

Dyshimet për paraqitjen e një rasti me virusin e ri në Kosovë, ka shtyrë ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia që të vizitojë Klinikën Infektive, prej ku më pas përmes një konference për gazetarë tha se pacientja është nën mbikëqyrje, kurse rezultatet e analizave laboratorike, ai tha se pritet të dalin rreth mesnatës.

“Ne shpresojmë që nuk do të jetë koronavrus dhe që gjendja e saj do të përmirësohet shumë shpejt dhe shumë shpejt do të lirohet nga Klinika Infektive”, ka thënë ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia.

Ndërkohë edhe drejtoresha e Klinikës Infektive, Lindita Ajazaj-Berisha tha se pacientja ka shprehur vet dyshimet se mund të jetë prekur me këtë virus. Sipas saj, kjo paciente nuk kishte temperaturë të lartë, por vetëm kollitje dhe sipas saj, rasti po mbahet i izoluar dhe nën mbikëqyrje në Klinikë, por nuk janë pritjet se do të dalë positive ndaj këtij virusi.

Koronavirusi shkakton infeksion të rëndë akut të frymëmarrjes dhe simptomat zakonisht fillojnë me ethe dhe kollë të thatë.

Epiqendra e këtij virusi është në qytetin Vuhan të Kinës.

Numri i viktimave në Kinë është rritur nga 86 në 722 të shtunën, sipas autoriteteve, derisa pritet të tejkalojë rekordin e virusit SARS që shënoi 774 viktima.