Një zyrtar i Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë, pozitiv në testin për koronavirus

Ministria e Drejtësisë e Kosovës njoftoi se gjatë ditës së hënë, një zyrtar i kësaj ministrie ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus.

Në njoftimin e lëshuar për media bëhet e ditur se zyrtari është karantinuar sipas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK).

“Të gjithë zyrtarët e tjerë, të cilët kanë pasur kontakte me zyrtarin e identifikuar me Covid-19 [sëmundjen që e shkakton koronavirusi] janë karantinuar dhe pritet që, ditët në vijim, të testohen nga IKSHPK-ja”, thuhet në njoftim.

Të hënën, edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, dhe disa zyrtarë të kabinetit të tij janë vetizoluar për shkak të kontakteve me një zyrtar që ka qenë në kontakt me një person të infektuar me koronavirus.

Më vonë është konfirmuar se zyrtari që është bërë shkas për vetizolimin e Kurtit dhe të tjerëve, ka dalë negativ.

Në Kosovë, gjithsej 895 vetë janë konfirmuar me koronavirus - prej tyre 657 janë shëruar dhe 28 kanë vdekur.