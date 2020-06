Tre persona vdesin në Klinikën Infektive si pasojë e COVID-19

Klinika Infektive ka njoftuar të shtunën se edhe tre persona kanë ndërruar jetë si pasojë e infektimit me COVID-19.

Pacientët, dy nga ta nga Komuna e Prizrenit si dhe një nga Suhareka, thuhet në njoftim, kishin edhe sëmundje të tjera shoqëruese.

“Mbrëmë në Klinikën Infektive ka ndërruar jetë pacienti J.N. 1963 nga komuna e Prizrenit si dhe sot në orët e hershme të mëngjesit ka ndërruar jetë pacienti R. B. 1942 nga komuna e Prizrenit, të cilët përveç infeksionit me Covid -19 kishin edhe sëmundje shoqëruese”.



“Sot, në orën 08:15, ka vdekur pacienti me inicialet D.N, viti i lindjes 1949 nga Suhareka, i cili ishte pranuar në Njesinë Intensive në objektin e Mjekesisë me datën 23.06.2020, si transfer nga Klinika Infektive, i konfirmuar me strisho pozitive për COVID-19”, thuhet në njoftim.

Në Klinikën Infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, aktualisht janë të hospitalizuar 97 raste me COVID-19.

Ndër ta, 45 raste janë duke u trajtuar në reparte me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive.



Në repartin e Mjekimit Intensiv janë duke u trajtuar 5 raste, 2 raste janë në gjendje të rëndë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive, si dhe 3 raste janë në gjendje kritike me frymëmarrje të asistuar me respiratorë, njofton Klinika Infektive.

Me këto të dhëna, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 47.