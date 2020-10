Hoti raporton para kuvendit për 100 ditëshin e qeverisjes

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, në një seancë të kuvendit, të premten, ka raportuar për punën prej 100 ditësh të Qeverisë së Kosovës.

Në adresimin e tij para deputetëve të Kosovës, kryeministri Hoti ka theksuar se gjatë 100 ditëve të qeverisjes që drejton ai, Qeveria e Kosovës ka punuar shumë për mbrojtjen e lirisë qytetare, të rendit demokratik dhe lirisë së shprehjes, për avansimin e demokracisë së vendit drejt demokracive perëndimore, ka kthyer normalitetin dhe sigurinë në jetën e qytetarëve, si dhe ka rikthyer miqësitë e vendosura me dekada me partnerët strategjik, e të cilat, sipas tij ishin dëmtuar.

“Për shkak të situatës nëpër të cilën po kalon Ksova, prioritetet e Qeverisë kanë qenë: lufta kundër pandemisë së koronavirusit, rimëkëmbja ekonomike, forcimi i shtetit, avancimi i demokracisë, luftmi i dukurive negative dhe veçmas i krimit dhe korrupsionit, marrja e përgjegjësisë për të quar përpara procesin e dialogut, avancimi i procesit të integrimit evropian, në përputhje me obligimet që kemi nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit”, ka theksuar Hoti.

Ai ka theksuar se lidhur me menaxhimin e pandemisë, gjatë 100 ditëve të qeverisjes së tij, Kosova ka arritur të bëhet shembull.

“Më duhet të them se për këtë pandemi jemi sharë shumë edhe në këtë kuvend, por sot jemi bërë shembull në rajon dhe më gjerë se si menaxhohet kjo situatë. Kosova është hequr nga lista e vendeve të rrezikshme. Ata persona që i kanë shtrembëruar të dhënat e numrit të të infektuarve për ta nxjerrë vendin e tyre keq, sot duhet të turpërohen”, tha Hoti.

Megjithatë, ai shtoi se pandemia e COVID-19 ka goditur ekonominë e vendit duke ndikuar negativisht në të gjithë indikatorët ekonomik.

Me qëllim të tejkalimit dhe zbutjes së situatës së krijuar, Hoti theksoi se qeveria që ai drejton, ka themeluar fondin për rimëkëmbje ekonomike, në vlerë prej 365 milionë euro, i cili është miratuar bashkë me rishikimin e buxhetit.

“Masat për të tejkaluar situatën ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, kanë përfshirë lehtësimin e qasjes në kredi për ndërmarrjet private, lehtësimin e barrës tatimore për biznese, masa për mbështetje të punësimit, për mbështetje në zhvuillimin e bujqësisë, stimulim për kërkesën agregate, mbështetje për ndërmarrjet publike për të operuar dhe masa tjera të lehtësirave të ndryshme fiskale që kemi ofruar”, u shpreh Hoti.

Ai shtoi se me vendimin e Qeverisë janë ndarë 60 milionë euro për sektorin privat, të cilat brenda disa ditësh do të jenë llogaritë e firmave private.

Hoti theksoi se është arritur të ndërtohet korniza e duhur për një administratë optimale, e liruar nga strukturat e dyfishta dhe të panevojshme.

Ai theksoi se së shpejti, para Kuvendit, Qeveia e Kosovës do të propozojë buxhetin për vitin e ardhshëm dhe orientimet për dy vitet e ardhshme.

Lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet i përhershëm, tha Hoti.

“Gjatë këtyre 100 ditëve kemi paur zero afera korruptive”, tha ai.

Gjatë tre muajve të fundit, sipas Hotit, qeveria e tij ka arritur të rivendosë marrëdhëniet e ngushta me vendet mike, SHBA-në dhe me vendet kryesore të BE-së, të cilat, siç tha ai “ishin lënduar nga qasja e papërgjegjshme e qeverisë së mëparshme.”

Shefi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, ka theksuar që baza e qeverisë aktuale është ndërmarrja e përbashkët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi që të rrëzojnë Qeverinë e Albin Kurtit, në mënyrë që të zgjidhet kryeministër Hoti. Për këtë arsye, siç ka thënë ai, qeverinë e kryeministrit Hoti, Lëvizja Vetëvendosje e quan qeveri jolegale.

Selimi e ka kritikuar Hotin për menaxhim të keq të pandemisë në vend, duke thekuar që Kosova, në krahasim me rajonin, ka pasur numrin më të madh të të infektuarve dhe të rasteve të vdekjes, sipas numrit të popullsisë.

Ai gjithashtu e ka kritikuar qeverinë e kryeministrit Hoti për heqjen e masave të reciprocitetit. Si ka theksuar Selimi, me këtë veprim i është mundësuar presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, shkuarja në Shtëpinë e Bardhë.

Sipas tij, nënshkrimi i marrëveshjes së Uashingtonit, më 4 shtator, “do t’i kushtojë shumë Kosovës”, duke thënë se pikat e marrëveshjes si ajo për Ujmanin, mini-Schengenin dhe të tjera, janë mjaft të këqija.

Selimi i ka bërë thirrje Hotit që të japë dorëheqje dhe në këtë mënyrë të hapet rruga për zgjedhje të reja.

“Zotëri Hoti vetëm një shërbim mund t’ia bëni Kosovës në këtë 100 ditësh, të zgjoheni një ditë mëngjesi dhe të jepni dorëheqje. Zgjedhjet janë të domosdoshme. Jep dorëheqje Avdullah, ktheja qytetarëve atë që ua more padrejtësisht, vendimmarrjen”, ka theksuar Selimi.

Abelard Tahiri, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, e ka kritikuar kryeministrin Hoti për atë se në raportin e tij për 100 ditët e qeveisjes, nuk është marrë fare me sfidat me të cilat është përballur qeveria.

Sipas tij, në raport janë vetëm informatat e zyrave dhe zyrarëve të Qeverisë së Kosovës dhe ka theksuar që informacioni për sulmin e shpezëve në Aeroportin e Prishtinës është i panevojshëm të futet në një raport të tillë.

Tahiri theksoi se qeveria aktuale ka vetëm 60 vota në Kuvendin e Kosovës dhe se ato janë të pamjaftueshme për qeverisjen e tij.

“Mjafton t’i referohemi Pakos për rimëkëmbjen ekonomike. Brenda këtij 100 ditshi z.Hoti, 6 herë jeni munduar ta kaloni këtë pako dhe ende nuk ja keni arritur. Unë mund t'ju kuptoj juve që jeni lidhur me punën e postit, por nuk mund ta kuptoj se si vazhdoni këtë detyrë kur nuk po mund ta kaloni asnjë politikë tuajën në Kuvend. Ju s’keni interes për dialog me opozitën as për çështje fundamentale, lëre më për çështje të tjera”, theksoi Tahiri.

Ai bëri thirrje për unitet, në mënyrë që të shkohet drejt zgjedhjeve të reja.

Seanca e të premtes e Kuvendit të Kosovës ka nisur me praninë e 65 deputetëve. Seanca është thirrur me kërkesën e Lëvizjes Vetëvendosje.