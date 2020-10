Rajonet spanjolle vendosin masa të reja kundër koronavirusit

Rajonet spanjolle të Katalonjës dhe Navarres kanë vendosur masa të reja kufizuese kundër koronavirusit për shkak të rritjes së rasteve të reja të infektimeve.

Sekretari për Shëndetësi në Katalonja, Josep Maria Argimon, tha se u ka kërkuar të gjitha kompanive që t’i urdhërojnë punëtorët që të punojnë nga shtëpitë e tyre në 15 ditët e ardhshme.

“Pa vendosjen e këtyre masave, brenda dy-tre javësh, situata këtu do të jetë si në Madrid”, tha ai, duke shtuar se prandaj kanë vendosur këto masa të reja, që përveç masave kufizuese në punë, përfshijnë edhe masa sa i përket tubimeve të njerëzve.

Në kryeqyteti spanjoll, Madrid, autoritetet të premten shpallën gjendje të jashtëzakonshme me qëllim që të frenojnë përhapjen e mëtejme të koronavirusit. Kryeqyteti spanjoll është njëri prej qyteteve të goditura më së keqi nga pandemia në Evropë.

Katalonja ka raportuar 2,360 raste të reja me COVID-19 (sëmundjen që e shkakton koronavirusi) dhe 13 viktima në 24-orët e fundit, thanë autoritetet të shtunën.

Në rajonin Navarre, që ka një popullsi prej 650,000 banorësh, liderja rajonale, Maria Chivite njoftoi se ka vendosur masa të reja kufizuese, pasi ditën e fundit janë regjistruar 463 raste të reja me koronavirus – shifra më e lartë e infektimeve në këtë rajon që prej fillimit të pandemisë.

Që prej ditës së martë, në këtë rajon të Spanjës, nuk do të lejohen tubime prej më shumë se gjashtë personave, restorantet dhe baret do të mbyllen në ora 22:00 si dhe ato do të ulin kapacitetin e konsumatorëve që pranojnë në 50 për qind. Ndërkaq, kapaciteti në parqe të fëmijëve do të zvogëlohet për 30 për qind.