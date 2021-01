Hoti dhe Merkel bisedojnë për dialogun, pandeminë…

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Avdullah Hoti, tha se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kancelaren gjermane, Angela Merkel, të cilën, siç tha, e ka falënderuar për kontributin që ka dhënë Gjermania në të gjitha fazat e ndërtimit të shtetit dhe të forcimit të institucioneve demokratike të Kosovës.

“E falënderova atë për angazhimin e saj të gjatë personal në thellimin e lidhjeve Kosovë-Gjermani dhe për mbështetjen e saj gjatë procesit të dialogut [v.j. për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë]”, shkroi Hoti në Twitter.

Në një komunikatë të lëshuar nga zyra e tij thuhet se Hoti dhe Merkel diskutuan edhe për menaxhimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë dhe zhvillimet aktuale politike në vend.

“Kryeministri Hoti e siguroi kancelaren Merkel se Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës me përkushtim do t’i kryejë të gjitha obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me Kushtetutë dhe do të jetë bashkëpunuese konstruktive me bashkësinë ndërkombëtare”, thuhet në komunikatë.

Qeveria e Hotit është në detyrë, pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka shpallur jokushtetuese më 21 dhjetor - pas gjashtë muajsh udhëheqjeje - për shkak të votës së një deputeti, ndaj të cilit kishte dënim të formës së prerë.

Merkel do të largohet nga pozita e kancelares këtë vit.