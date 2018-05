A do të tërhiqet Kim nga samiti me Trumpin?

Koreja Veriore ka vënë në dyshim takimin e pashembullt të planifikuar për muajin e ardhshëm në mes të presidentit amerikan, Donald Trump dhe liderit verikorean, Kim Jong Un, duke thënë se mund të rikonsiderojë samitin nëse Uashingtoni insiston në denuklearizim të njëanshëm, transmeton Reuters.

Agjencia verikoreane e lajmeve KCNA ka njoftuar të mërkurën se Phenjani ka anuluar takimet e nivelit të lartë me Seulin, ndonëse shenjat e para tregonin se mund të kishte përmirësim marrëdhëniesh në mes të dy vendeve.

Duke cituar deklaratën e zëvendësministrit të Jashtëm të Koresë Veriore, Kye Gwan, agjencia KCNA ka thënë se fati i samitit SHBA-Kore Veriore “do të jetë i qartë” nëse Uashingtoni flet për denuklearizimin e Koresë Veriore në “stilin e Libisë”.

Këto deklarata në të cilat përmenden edhe stërvitjet e përbashkëta ushtarake të SHBA-së me Korenë Jugore shënojnë një ndryshim dramatik në tonet e kohëve të fundit, kur të dyja palët kanë bërë përpjekje për të negociuar.

Koreja Veriore ka njoftuar se do të mbyllë zonat e testimeve bërthamore javën e ardhshme, derisa Trump dhe Kim pritet të takohen në Singapor më 12 qershor.

Goditja e madhe

Çdo anulim i takimit të planifikuar do të përbënte goditje të madhe për atë që është cilësuar se mund të jetë arritja më e madhe diplomatike për presidencën e Trumpit.

Presidenti amerikan ka rritur pritshmëritë për një takim të suksesshëm, ndonëse shumë analistë kanë qenë skeptikë lidhur me atë nëse ka mundësi që një takim të plotësojë të gjitha hapësirat.

Kim Kye Gwan ka veçuar komentet e Këshilltarit të Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare, John Bolton, i cili ka propozuar të ashtuquajturin Modelin e Libisë, sipas së cilit Koreja Veriore do të dorëzonte shumë shpejt arsenalin bërthamor te SHBA-ja dhe shtetet tjera.

“Bota e di shumë mirë se shteti ynë nuk është as Libi as Irak, të cilat janë përballur me një fat të tmerrshëm”, është cituar të ketë thënë Gwan.

“Është absolutisht absurde të guxosh të krahasosh Korenë Veriore, një shtet me armë bërthamore, me Libinë e cila ka qenë në fazat fillestare të zhvillimit bërthamor”, ka shtuar ai.

Çfarë qëllimesh ka Kimi?

Çfarëdo qofshin qëllimet e tij kryesore, analistët kanë thënë se Kim do të jetë pjesë e samitit me Trumpin në Singapor më 12 qershor, transmeton AP.

Muajt e fundit Kimi i ashpër është parë i buzëqeshur teksa ka takuar presidentin jugkorean, Moon Jae-in apo Sekretarin amerikan të Shtetit, Mike Pompeo derisa ka ftuar edhe gazetarë të huaj për të qenë dëshmitarë në mbylljen e zonave të testimeve bërthamore javën e ardhshme.

Sipas analistëve ai ka veçse ka shkuar shumë larg për t’u kthyer mbrapa krejtësisht. Ata kanë thënë se Kimit i duhet lirim nga sanksionet në mënyrë që të ndërtojë ekonominë e tij. Ai ka parë tashmë disponimin e liderit amerikan dhe atij jugkorean për arritje të marrëveshjes dhe përmirësim të raporteve dhe e di mirë se nuk mund të ketë mundësi më të mirë se kaq.

Përgatiti: Krenare Cubolli