Britania vë sanksione ndaj furnizuesve të ushtrisë së Rusisë

Britania të mërkurën ka njoftuar vendosjen e 46 sanksioneve të reja kundër individëve dhe grupeve nga vende të ndryshme, që ajo ka thënë se kanë qenë të përfshira në zinxhirët furnizues të ushtrisë ruse dhe se e kanë ndihmuar Rusinë në vazhdimin e luftës në Ukrainë.

Ndër të sanksionuarit janë entitete që operojnë në Kinë, Turqi, Serbi dhe Uzbekistan, ka thënë Ministria e Jashtme e Britanisë.

Britania e ka mbështetur vendosmërisht Ukrainën që kur Rusia e pushtoi atë në shkurtin e vitit 2022, dhe ka thënë se po merr masa ndaj furnizuesve nga vendet e treta, për të kufizuar aftësinë e Rusisë për anashkalimin e sanksioneve ekzistuese, raporton Reuters.

“Ne do të vazhdojmë të rrisim trysninë ndaj Putinit dhe të marrim masa ndaj palëve të treta që po i ofrojnë Rusisë mallra dhe teknologji të ndaluar, kudo që janë ato”, ka thënë zëvendësministrja e Jashtme britanike, Anne-Marie Trevelyan.

Britania ka thënë se ka sanksionuar 31 persona dhe entitete lidhur me dizajnimin dhe prodhimin e dronëve dhe pjesëve të raketave, dhe me importimin e komponentëve elektronikë, dhe katër entitete me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe, që ajo ka thënë se janë të përfshira në tregtinë e naftës ruse.

Ndër 46 sanksionet e reja përfshihet edhe një ndaj Bjellorusisë. Ministria e Jashtme britanike ka thënë se ka vendosur sanksione ndaj një organizate bjelloruse të mbrojtjes, e cila prodhon teknologji ushtarake që përdoret nga Misnku për ta mbështetur Rusinë në luftën ndaj Ukrainës.