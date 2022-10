Marsh për kujdes nga kanceri i gjirit

Me moton “Zbulimi i hershëm, mbijetesë” në Prishtinë më 28 tetor u mbajt manifestimi i 16-të me radhë i “Ecjes për shërim”, ku të pranishmit theksuan se kontrollet e shpeshta mjekësore rritin shanset për mposhtjen e kancerit në gji.

Ky manifestim, që u pasuan me një marsh në rrugët e Prishtinës, u organizua nga Qendra kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta-Vita. Këtë vit, ngjarja u mbajt nën patronazhin e Presidencës së Kosovës.

Nafije Latifi, e mbijetuar e kancerit të gjirit, njëherësh organizatore e manifestimit, kërkoi që pacientët e prekur me kancer në gji të përkrahen më shumë nga institucionet sepse tha se suksesi mund të arrihet “me më shumë shërbime shëndetësore, barna, pajisje e të tjera”.

Me moton "Zbulimi i hershëm-mbijetesë" të premten në Prishtinë u mbajt manifestimi me karakter informativ dhe kulturor, si dhe ecja tashmë tradicionale me qëllim vetëdijesimin për rrezikun nga kanceri i gjirit. Ky manifestim u mbajt nën përkujdesjen e Presidencës së Kosovës, ndërsa u organizua nga Qendra kosovare për luftimin e kancerit të gjirit "Jeta/Vita", për herë të 16-të.

Përderisa tha se Klinika e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare e Kosovës është “histori suksesi në shëndetësinë kosovare”, ajo kërkoi që të ndërtohet një qendër për pacientët në fazën terminale të sëmundjes.

“Por, në këto arritje nuk mund të lë pa përmendur dhimbjen më të madhe: mungesën e qendrës për trajtim paliativ për pacientët në faza terminale të sëmundjes që mbeten nën përkujdesjen e familjes, pa pasur ndihmën për një përfundim më të dinjitetshëm”, tha ajo.

Sipas statistikave, një në tetë gra në botë preket nga kanceri i gjirit. Edhe meshkujt preken nga kjo sëmundje, por në shkallë më të ulët.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, u bëri thirrje grave dhe vajzave që të bëjnë kontrolle të hershme. Ajo tha se Presidenca këtë vit ka ndihmuar afër 100 gra me pakon e onkologjisë, që përfshin proteza të gjirit, teksa shtoi se vitin tjetër synojnë që me këtë pako të ndihmohen të gjitha pacientet e prekura me kancer.

“Jemi këtu për ta përcjellë mesazhin se kontrolli i hershëm dhe preventiva shpëtojnë jetë. Tetori është muaji i shpresës, solidarizimit dhe jetës, ndaj dua të rikthesoj se kontrolli i hershëm ndihmon në parandalimin dhe mposhtjen e kancerit të gjirit”, tha Osmani.

Ndërkaq kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, premtoi ndihmë më të madhe të ekzekutivit për pacientët me kancer në gji.

“Si Qeveri kemi siguruar buxhet të mjaftueshëm për mbulimin e listës së barnave esenciale, ndër to edhe për trajtimin e personave me kancer të gjirit. Në mbledhjen e fundit të Qeverisë, kemi ndarë edhe 4.2 milionë euro shtesë. Kemi punuar në ngritjen e cilësisë dhe avancimin e shërbimeve shëndetësore për diagnostikim”, tha ai, duke premtuar se vitin e ardhshëm do të bëhen investime të reja në fushën e diagnostikës.

Muaji tetor është muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit në gji. Sipas të dhënave, brenda vitit në Kosovë diagnostikohen rreth 400 persona me kancer në gji.