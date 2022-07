Gazetarët në Shqipëri bëjnë thirrje për bojkot të konferencave të Ramës

Dhjetëra gazetarë, aktivistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile protestuan të hënën para Kryeministrisë, në shenjë solidarizimi ndaj gazetarit të Shqipërisë Kelvin Muka, pasi kryeministri Edi Rama i ndaloi të marrë pjesë në konferencat e tij për shtyp në tre muajt e ardhshëm.



Rama këtë vendim e mori pasi gazetari i bëri një pyetje në konferencë, të cilës kryeministri nuk iu përgjigj, por tha se “do ta çojë në riedukim për 3 muaj” gazetarin, pasi sipas tij, pyetja që ai bëri nuk ishte etike.



Kreu i Unionit të Gazetarëve Aleksandër Çipa, gjatë fjalës së në këtë tubim tha se do të kërkojë një shkresë zyrtare nga Kryeministria për përjashtimin e gazetarit nga konferenca dhe më pas gazetarët do shohin si opsion dhe bojkotin e konferencave.



“Unioni i Gazetarëve nesër do të paraqesë një kërkesë zyrtare për të zbardhur fjalën e Kryeministrit në Konferencë. Sepse e shkruara mbetet. Agjencia për Informim pranë kryeministrit, të na japë një letër zyrtare ku përjashton zyrtarisht reporterët nga pjesëmarrja në konferencat”, tha Çipa.

Disa prej pjëmarrësve kishin vendosur ngjitës të zi në gojë në formë simbolike.



“Jemi para një incidenti që s’ka ndodhur më parë. Të shohim bojkotin e konferencave”, tha Çipa.



Edhe drejtori Ekzekutiv i Këshillit Shqiptar të Medias, Koloreto Cukali, kërkoi të bojkotohen konferencat e kryeministrit, teksa tha se Rama “është aty për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe për të qeverisur, nuk është në dorën e tij të thotë nëse është etike apo jo”.



“Kryeministri thotë që ka liri të medias, ai mendon se debatet janë liri. Liri e medias është ajo pyetje që ai nuk e lejon gazetarin ta bëjë”, tha Cukalli duke shtuar se “nuk mund të përjashtosh gazetarë, apo të mos akreditosh pasi bën pyetje që nuk të pëlqejnë”.



Pjesëmarrësit kanë kërkuar edhe nga pronarët e mediave që t’i lejojnë gazetarët të bojkotojnë konferencat për shtyp që organizohen nga kryeministri.

Raportet e lirisë së mediave për vitin 2021 e kanë radhitur Shqipërinë në mesin e vendeve problematike sa i përket lirisë së shtypit. Organizata Gazetarët pa Kufij, në Treguesin Botëror të Lirisë së Shtypit, tha se Shqipëria ka shënuar rënie.



Në treguesin që përfshin 180 vende, Shqipëria radhitet në vendin 103-të duke shënuar një rënie prej 20 vendesh krahasuan me vitin paraprak kur renditej ne vendin e 83-të.



Departamenti amerikan i Shtetit thotë se çështjet kryesore lidhur me të drejtat e njeriut në Shqipëri gjatë vitit 2021 ishin “problemet me pavarësinë e gjyqësorit ndërsa vazhdonte procesi i vetingut; kufizimet e lirisë së shprehjes dhe shtypit; dhe korrupsioni i përhapur në të gjitha degët e qeverisë dhe institucionet lokale”.



Një nga problemet kryesore që përmenden në raportin e DASH në lirinë e mediave është fakti që pronarët e bizneseve i përdornin lirisht mediat e tyre për të siguruar favore dhe për të çuar përpara interesat e tyre me (mbështetjen) e partive politike.



“Shumica e pronarëve të stacioneve televizive private përdorën përmbajtjen e transmetimeve të tyre për të ndikuar në veprimet e qeverisë ndaj bizneseve të tyre të tjera. Pati njoftime të besueshme se përfaqësues të lartë të medias përdorën organet e mediave për të ushtruan shantazh ndaj bizneseve duke i kërcënuar me mbulim negative”, thotë raporti.

“Presioni politik, korrupsioni dhe mungesa e fondeve kufizuan median e pavarur të shkruar dhe gazetarët sipas njoftimeve u angazhuan në autocensurë”, thuhet në raport.



DASH thotë se pasiguria ekonomike për shkak të mungesës së kontratave të punës, ka ndikuar dukshëm në pavarësinë e gazetarëve të Shqipërisë.