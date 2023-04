Liderët e Gjermanisë, Rumanisë dhe Moldavisë takohen në Bukuresht

Kancelari gjerman, Olaf Scholz, të hënën do të shkojë në kryeqytetin e Rumanisë, Bukuresht, për bisedime trepalëshe me presidentët e Rumanisë dhe Moldavisë, teksa të tre vendet synojnë të forcojnë lidhjet në një sërë temash - në mes të luftës së Rusisë në Ukrainë.

Udhëheqësi gjerman do të takohet fillimisht me presidentin rumun, Klaus Iohannis, në Pallatin Cotroceni në Bukuresht, për bisedime dypalëshe të fokusuara në sigurinë, ekonominë dhe energjinë. Ata do të diskutojnë gjithashtu bashkëpunimin e mbrojtjes në krahun lindor të NATO-s dhe sigurinë në rajonin e Detit të Zi.

Zyra e Iohannis tha se qëllimi i bisedimeve është të sigurojnë "koordinim të ngushtë" brenda Bashkimit Evropian dhe NATO-s, si dhe mënyrat për të mbështetur Ukrainën dhe Moldavinë, pasi të dyjave iu dha statusi i kandidatit për anëtarësim në BE qershorin e kaluar - në vazhdën e pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.

Moldavia dhe Rumania janë në kufi me Ukrainën.

Tema të tjera do të përfshijnë ndihmën e refugjatëve ukrainas dhe lehtësimin e tranzitit të drithit ukrainas në tregun global.

Më vonë gjatë ditës, Iohannis dhe Scholz do t’iu bashkohen presidentja moldave, Maia Sandu, për takime trepalëshe. Të tre krerët do të diskutojnë integrimin evropian për Moldavinë, e cila nuk është anëtare e NATO-s dhe është përballur me një seri të zgjatur krizash gjatë vitit të kaluar.

Zyra e Iohannis e përshkroi integrimin evropian të Moldavisë si "i vetmi opsion për të siguruar një të ardhme demokratike, të begatë dhe të qëndrueshme për qytetarët e saj", dhe tha se bisedimet trepalëshe mes liderëve të hënën do të dërgonin "një mesazh të qartë në lidhje me vazhdimin e mbështetjes së fortë dhe të palëkundur” për Moldavinë.