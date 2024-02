“Kujtesën e kam të mirë” – thotë Biden pasi prokurori tha se ai s’i mbante në mend ngjarjet personale

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, e ka kundërshtuar ashpër një hetim ndaj tij i cili gjeti se ai i kishte keqpërdorur top dokumentet e klasifikuara dhe se kishte hasur në vështirësi t’i sillte ndër mend ngjarjet e rëndësishme jetësore.

“Kujtesën e kam të mirë”, u përgjigj Biden me zemërim të enjten në Shtëpinë e Bardhë ndaj hetimit të prokurorit të posaçëm Robert Hur, duke e mohuar se kishte harruar se kur i kishte vdekur djali. Beau Biden vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015, në moshën 46 vjeçe.

“Si dreqin guxon ta ngrejë këtë çështje ai?”, tha Biden.

Hetimi gjeti se Bideni “me dashje i mbajti dhe i publikoi” dosjet e klasifikuara, por Hur tha se ka vendosur të mos ngrejë aktakuzë kundër tij.

Prokurori i posaçëm i Departamentit të Drejtësisë, Robert Hur, tha se Bideni i kishte mbajtur dokumentet e klasifikuara në mënyrë të papërshtatshme, të cilat kanë të bëjnë me politikën e jashtme dhe ushtarake në Afganistan, pasi shërbeu si zëvendëspresident.

Në raport, i cili u publikua një ditë më parë, thuhet se kujtesa e presidentit ka “kufizime të mëdha”.

Hur e intervistoi presidentin 81-vjeçar për pesë orë si pjesë e hetimit të tij.

Prokurori i posaçëm, një republikan i emëruar nga prokurori i përgjithshëm i Bidenit, Merrick Garland, tha se Bidenit nuk i kujtohej se në cilën kohë ishte zëvendëspresident (nga 2009 deri më 2017), apo “madje as kur djali i tij Beau kishte vdekur”.

Në konferencën për media të së enjtes mbrëma, Bideni ishte emocional dhe i kritikoi gjetjet e hetimit se atij nuk i kujtoheshin ngjarjet personale.

“Sinqerisht, kur m’u bë ajo pyetje thashë me vete, kjo nuk është puna e tyre”, tha Biden.

“Nuk kam nevojë që dikush të ma kujtojë se kur vdiq ai [Beau Biden]”, shtoi ai.

Ai tha se ishte “shumë i zënë... duke u marrë me çështje të krizës ndërkombëtare” kur ishte intervistuar nga prokurori i posaçëm nga 8 deri më 9 tetor 2023 – tamam kur shpërtheu lufta Izrael-Hamas.

Prokurori i posaçëm theksoi do të ishte e vështirë të dënohej presidenti për keqpërdorim të dosjeve, sepse “në gjykim, Bideni me gjasë do të prezantohej para jurisë, siç bëri edhe gjatë intervistës me ne, si një i moshuar zemërdhembshur dhe me kujtesë të dobët”.