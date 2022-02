Miratohen masat e reja kundër COVID-19 në Kosovë

Qeveria e Kosovës ka njoftuar të premten (4 shkurt) për masat e reja kundër COVID-19 që do të hyjnë në fuqi nga e shtuna (5 shkurt).

Sipas ministrit të Shëndetësisë, Rifat Latifi, ndryshime do të ketë në masat aktuale lidhur me personat që hyjnë në Kosovë, kufizimin e lëvizjes dhe punën e bizneseve.

"Kemi vendosur lehtësimin gradual të masave që mundësojnë një aktivitet të shtuar ekonomik, por njëkohësisht synojnë të ngadalësojnë infektimin", tha ministri LAtifi në konferencë për media.

Me masat e reja, personat që hyjnë në Kosovë duhet të kenë certifikatën e vaksinimit të plotë me dy doza, ose vaksinimin me një dozë së bashku me një test negativ PCR.

Sipas masave të miratuara, bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën, është e obligueshme në të gjitha rastet, në ambientet e mbyllura.

Sa i përket kufizimit të lëvizjes, orë policore do të ketë nga ora 24:00 deri në orën 5:00 të mëngjesit.

Shërbimet e gastronomisë lejohet të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 05:00 deri në orën 23:00, ndërsa muzika lejohet vetëm deri në orën 22:00.

Qeveria, po ashtu, ka lejuar punën e palestrave që iu ishte ndaluar puna me masat e deritashme.

Në konferencën ku u bë njoftimi për masat e reja, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se masat e fundit që ishin ndërmarrë më 21 janar kanë dhënë efekt në ngadalësimin e përhapjes së variantit Omicron.

“Ngadalësimi i rritjes së rasteve ka filluar gjashtë ditë pas marrjes së masave”, tha ai.