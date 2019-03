Parlamenti britanik voton një pjesë të marrëveshjes për Brexit

Kryeministrja britanike, Theresa May do të tentojë për herë të tretë të fitojë përkrahjen e ligjvënësve britanikë për marrëveshjen e saj që përcakton kushtet e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian.

Megjithatë, deputetët britanikë pritet të votojnë vetëm për një pjesë të marrëveshjes për Brexit.

Ministrat kanë thënë se përkrahja ndaj këtij dokumenti do të jetë jetike për shmangien e një largimi të çrregullt nga BE-ja.

Megjithatë, deputetët e Partisë Laburiste kanë thënë se do ta kundërshtojnë këtë marrëveshje, meqë ajo nuk u lejon atyre të diskutojnë për marrëdhëniet që mund të ketë Britania me Bashkimin Evropian në të ardhmen.

Në dokumentin, i cili pritet të votohet të premten, përfshihet çmimi i Brexitit, të drejtat e garantuara për qytetarët britanikë dhe ata të Bashkimit Evropian, detajet e periudhës 21-mujore të tranzicionit dhe diskutimet për kufirin irlandez.

Mirëpo edhe nëse ky dokument miratohet, parlamenti nuk do të jetë në gjendje të ratifikojë tërë pakon e narrëveshjes së Brexitit, pasi ligji britanik lejon një gjë të tillë pas një “votimi të plotë”, të të dyja pjesëve të marrëveshjes.

Në rast se dokumenti nuk miratohet, shefi negociator i bllokut evropian për Brexit, Michel Barnier ka paralajmëruar se Mbretëria e Bashkuar rrezikon të largohet nga BE-ja pa marrëveshje apo pa shtyrje të datës për Brexit.

Nëse procesi përfundon me skenarin e fundit, ministrat britanikë do të duhet të presin deri më 12 prill, datë në të cilën BE-ja pritet të mbajë samit urgjent për të vendosur nëse janë përmbushur kushtet për një shtyrje tjetër të Brexitit.

Këta janë sektorët që pritet të preken më së shumti nga një Brexit pa marrëveshje:

-Plani biznesor

Rreth 80 për qind e kompanive britanike kanë thënë se janë gati për një largim nga BE-ja pa marrëveshje, pasi sipas tyre, ndikimi i mundshëm në tarifa, çështje kufitare, dhe njohje të certifikave, është “jashtë kontrollit të tyre”.

Marrëveshjet tregtare

Pas largimit, Britania do të kthehet në palë të tretë për marrëveshje tregtare me BE-në bazuar në rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Ky vend po ashtu rrezikon të humbë qasjen në tregjet e mëdha që përfshijnë marrëveshjet e BE-së, ndonëse disa prej tyre mund t’i ruajë siç është rasti me Zvicrën apo Izraelin.

Vonesat kufitare

Bashkimi Evropian ka thënë se menjëherë do të fillojë kontrollet doganore, inspektimet e produkteve të ushqimit, bazuar në standardet e BE-së, çka do të mund të ndikonte në vonesa kufitare.

Megjithatë, Qeveria britanike ka thënë se nuk pret të përballet me zvogëlim të sasisë së produkteve ushqimore.

Të drejat e qytetarëve të BE-së

Vlerësohet se 3.5 milionë qytetarë evropianë jetojnë aktualisht në Britani dhe rreth 1 milion britanikë në vendet e BE-së.

Britania dhe disa vende tjera kanë thënë se do të mbrojnë të drejtat e qytetarëve tyre, ndonëse statusi për banim afatgjatë do të qartësohet në marrëveshjen e kryeministres May.

Qytetarëve britanikë, udhëtimi drejt vendeve të BE-së pritet t’iu kufizohet në 90 ditë, dhe më pas ata menjëherë pritet të jenë subjekt i kontrolleve më të ashpra të dokumentacionit.

Ilaçet

Qeveria britanike u ka kërkuar kompanive farmaceutike të krijojnë rezerva të ilaçeve që vijnë nga BE-ja për të paktën gjashtë javë.

Ministrat kanë thënë se transporti i ilaçeve do të jetë prioritet për Britaninë.

Aeroplanët dhe trenat

Bashkimi Evropian është pajtuar për të lejuar fluturime nga dhe prej Britanisë së Madhe në 27 vendet e bllokut evropian, pa kushte shtesë deri në mars të vitit 2020, nëse edhe Londra do të jetë reciproke në këtë drejtim.

Sa u përket trenave të shpejtë, që funksionojnë në relacionin Britani-Francë, ata do të jenë në funksion edhe për 3 muaj të tjerë, përkatësisht derisa Britania të adoptojë standardet hekurudhore të BE-së.

Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52 për qind e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja kundruall 48 për qind që kanë kundërshtuar atë, në referendumin e mbajtur më 2016.

Përgatiti: Krenare Cubolli