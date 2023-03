Shefi ushtarak i Mianmarit zotohet se do ta shtypë rezistencën

Udhëheqësi i Qeverisë ushtarake të Mianmarit, Min Aung Hlaing, është zotuar se do të përballet me vendosmëri me ato që i ka konsideruar “akte terrori” të grupeve të armatosura të rezistencës.

Ai, po ashtu, i ka akuzuar shtetet që e kritikojnë regjimin e tij se janë duke mbështetur terrorizmin në Mianmar – vend i njohur edhe si Burma.

Prej kur e ka fituar pushtetin më 2021 – përmes një puçi – ushtria vazhdon të jetë e përfshirë në luftë të përgjakshme civile kundër grupeve të rezistencës.

Si pasojë e këtij konflikti kanë vdekur dhjetëra mijëra njerëz dhe janë zhvendosur më shumë se një milion të tjerë.

Mirëpo gjenerali Aung Hlaing, i cili e ka bërë një deklarim të rrallë në kryeqytet, ka thënë se “forcat e armatosura të Mianmarit nuk do t’i ndalin luftimet ndaj atyre që e kundërshtojnë regjimin”.

Udhëheqësi 66-vjeçar ka thënë se gjendja e luftës është shpallur në këtë shtet për të luftuar "terroristët që synojnë të shkatërrojnë interesat e popullit”.

Ai ka paralajmëruar edhe mbajtjen e zgjedhjeve, dhe që pushtetin do ta marrë “partia fituese”, ndonëse është e paqartë kur mund të ndodhë diçka e tillë, duke marrë parasysh konfliktin.

Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë prezantuar sanksione të reja ndaj Mianmarit, duke shënjestruar furnizimet me kerozinë, pas sulmeve ajrore të ushtrisë në zonat me popullsi civile.

Derisa SHBA-ja dhe shtetet tjera perëndimore e kanë sanksionuar disa herë regjimin ushtarak në Mianmar, ky shtet vazhdon të gëzojë mbështetjen e Rusisë dhe Kinës.