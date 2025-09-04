Arrestohet një zyrtar policor nën dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Autoritetet e Kosovës kanë bërë të ditur të enjten se është arrestuar një zyrtar policor në mbrëmjen e 3 shtatorit, nën dyshimet se i ka kryer veprat penale, “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “armëmbajtje pa leje”.
Zyrtari i arrestuar ka qenë i angazhuar në njësinë speciale operative.
Inspektorati Policor i Kosovës ka bërë të ditur se me autorizim të organeve të drejtësisë janë kryer bastisje në objektin e banimit në Vushtrri ku jetonte i dyshuari, dhe që ka rekomanduar suspendimin e këtij zyrtari policor.
Të dhënat e Inspektoratit Policor të Kosovës tregojnë se gjatë vitit të kaluar ka pasur gati 700 ankesa për vepra penale nga zyrtarët policorë - në mesin e tyre disa për sulme.