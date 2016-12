Trump dëshiron të njihet me faktet për ndërhyrjet kibernetike ruse

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, ka bëtë thirrje që Shtetet e Bashkuara “të lëvizin” mëtutje, pasi Shtëpia e Bardhë e goditi Rusinë me sanksione të reja madhore për ndërhyrje në zgjedhjet e nëntorit nëpërmjet sulmeve kibernetike.

“Është koha që vendi ynë të lëvizë në gjëra më të mëdha dhe më të miraa”, tha mbrëmë Trump, derisa për të parë herën ka indikuar se i merr më tepër seriozisht akuzat për ndërhyrje ruse të dokumentuar nga agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara.

Më parë, gjatë fushatës zgjedhore, ai shpeshherë i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje ruse.

“Në interes të vendit tonë dhe të popullit të madh të tij, unë do të takohem me liderët e komunitetit të inteligjencës javën e ardhshme me qëllim që të njihem me faktet për këtë situatë”, tha Trump.

Gatishmëria e re e zotit Trup për ta shqyrtuar dëshminë e paraqitur nga Shtëpia e Bardhë, sugjeron se ai po përgjigjet ndaj presionit të liderëve republikanë, të cilët kanë bërë thirrje për qëndrim të ashpër kundër Rusisë, për ta dekurajuar Moskën nga ndërhyrja e tillë politike në të ardhmen.