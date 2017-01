Filipine: Grupi i armatosur mysliman i nxori më se 150 vetë nga burgu

Dhjetëra persona të armatosur të ndërlidhur me një grup mysliman, kanë depërtuar me forcë në një burg në Filipine, sot herët në mëngjes, me ç’rast e kanë vrarë një rojtar dhe i kanë liruar më se 150 të burgosur, ka thënë policia.

Filipinet, shtet në Azinë Juglindore, me popullatë shumicë katolike, për disa dekada është e përfshirë nga kryengritjet myslimane në ishujt e saj jugor.

Personat e armatosur kanë hapur zjarr kundër rojtarëve në burgun e qytetit Kidapavan, në orët e para të mëngjesit, u ka thënë mediave një udhëheqës i burgut.

Prej 1,511 të burgosurve, 158 ia dolën të ikin nga burgu, ndërsa katër vetë u zunë nga policia.

Autoritetet po e vazhdojnë operacionin e ndjekjes.

Komandanti i grupit të armatosur i takonte Frontit Çlirimtar Islamik, thanë udhëheqës të burgut.