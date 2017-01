Tillerson e fiton përkrahjen e disa senatorëve, por tjerët ende me dyshime 

Rex Tillerson, i nominuari i presidentit të zgjedhur amerikan, Donald Trump për postin e Sekretarit të Shtetit ka arritur të marrë përkrahjen e disa senatorëve republikanë, por demokratët thonë se ata duan më shumë kohë që të hulumtojnë rreth lidhjeve të kompanisë së tij, Exxon Mobil dhe Rusisë.

Udhëheqësi i Komisionit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Corker, e ka përshkruar Tillersonin si “shumë në ngjarje” me mënyrën e të menduarit të politikës së jashtme amerikane.



Corker, komisioni i të cilit më 11 janar do e mbajë një seancë për konfirmimin e këtij nominimi, ka thënë se ai beson që Tillerson do e udhëheqë një politikë të fuqishme amerikane drejt Rusisë.

Ish shefi ekzekutiv i kompanisë, Exxon Mobil e ka zgjeruar praninë e kompanisë së tij në Rusi duke u bërë mik me presidentin rus, Vladimir Putin, ndërsa ka kundërshtuar sanksionet amerikane ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të gadishullit ukrainas të Krimesë.

Disa prej ligjvënësve amerikanë, prej të dy partive kanë shprehur shqetësim rreth lidhjeve të Tillersonit me Moskën.

I pyetur nëse ai mund ta përkrahë Tillersonin, udhëheqësi i Komisionit të Senatit për Shërbimet e Armatosura, John McCain ka thënë “sigurisht”.

Demokratët kanë kërkuar shtyerjen e seancës për konfirmimin e Tillersonit, duke përmendur lidhjet e Exxonit me Rusinë si arsye.

Në përpjekje për të zbutur kritikat, Rex Tillerson ka shkëputur çdo lidhje me Exxon me qëllim që të evitojë konfliktin e interesit.