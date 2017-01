McCain: Hetimet për sulmet kibernetike ruse nuk vënë në pikëpyetje zgjedhjet

Senatori republikan dhe udhëheqësi i Komisionit të Senatit për Shërbimet e Armatosura, John McCain, tha të enjtën se qëllimi i rishikimeve të komunitetit të inteligjencës ndaj sulmeve kibernetike ruse “nuk ka për qëllim që të vë në pikëpyetje zgjedhjet presidenciale të nëntorit”.

Gjatë paraqitjes në seancën dëgjimore, të enjten, në Komisionin me të cilin udhëheqë , McCain paralajmëroi se do të mbahen disa mbledhje gjatë muajve të ardhshëm në lidhje me sulmet kibernetike ruse, njofton Reuters

Ndërkaq, shefi i inteligjencës amerikane, gjatë kësaj séance, e ka quajtur Rusinë si “aktori kryesor në sulmet kibernetike”.