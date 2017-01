May: Nuk duam dalje gjysmake nga Bashkimi Evropian 

Kryeministrja britanike, Theresa May ka thënë sot se Britania nuk do të kërkojë zgjidhje “gjysëm brenda, gjysëm jashtë” gjatë negociatave për daljen e shtetit të saj nga Bashkimi Evropian. Sipas një pjese të një fjalimi të saj që është publikuar nga zyra e kryeministres britanike, May do thotë se Britania e Madhe kërkon largimin e plotë nga blloku evropian.

Fjalët e May që thonë se ajo do të kërkojë “BREXIT të plotë” me gjasë do të zhgënjejnë bizneset dhe një pjesë të madhe të popullatës që duan lidhje të fuqishme të Britanisë me tregun e përbashkët të BE-së.

Në fjalimin ku do të paraqiten 12 prioritetet për BREXIT, ajo do të premtojë ndërtimin e një “partneriteti të ri dhe të barabartë” me BE-në.

“Nuk do të ketë anëtarësi të pjesshme në Bashkimin Evropian, anëtarësi ortakërie me Bashkimin Evropian e as çfarëdo zgjidhje që na lë gjysëm brenda e gjysëm jashtë”, do të thotë May, sipas fjalimit.

Sterlina britanike e ka humbur një të pestën e vlerës së saj prej referendumit të qershorit ku 52 % e popullatës vendosi për largimin e Britanisë nga BE-ja.

Komentet e May pritet të dëmtojnë sterlinën edhe më shumë.

Kryeministrja britanike ka thënë se ajo do e kërkoi Nenin 50 të traktatit të BE-së më 31 mars, diçka që nis formalisht procesin dy vjeçar të negociimit të largimit të Britanisë nga blloku evropian.