Trump, gjatë janarit takohet me liderët e Britanisë dhe Meksikës 

Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Donald Trump do të takohet në Uashington me kryeministren britanike, Theresa May më 27 janar dhe me presidentin meksikan, Enrique Pena Nieto, më 31 janar.

Vizita e May shënon takimin e parë me një lider të huaj për Trumpin prej inaugurimit të tij, ka thënë zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer.

Trump ka shprehur përkrahje për May dhe përpjekjet e saj për të larguar Britaninë e Madhe prej Bashkimit Evropian.

Vizita e presidentit meksikan mund të jetë me pak më shumë telashe, pas deklarimeve nga Trump për imigrantët meksikanë, ndërtimin e një muri, dhe plani që Meksika të paguaj për të, ka ofenduar jo pak në atë shtet.

Spicer ka thënë se të dy liderët do të diskutojnë për tregti, imigracion dhe siguri.

Spicer gjithashtu ka thënë se Trump ka biseduar më 21 janar me kryeministrin kanadez, Justin Trudeau dhe se gjatë ditëve në vijim do të vendoset për një takim.