SHBA: Plan për legjislacion të kufizimit të lehtësimit të sanksioneve ruse

Lideri udhëheqës demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Charles Schumer, nga Nju Jorku, tha se planifikon paraqitjen e ligjislacionit dypartiak, me të cilin do të kërkohej që presidenti Donald Trump, do të duhej të kishte miratimin e Kongresit, për tërheqje të sanksioneve, që aktualisht janë të imponuara kundër Rusisë.

Zoti Schumer i tha dje rrjetit ABC se nisma ishte mbështetur edhe nga kolegët e tij republikanë, John Mccain dhe Lindsay Graham.

Ata planifikojnë që legjislacioni do të paraqitet më vonë këtë javë.

Senatori Schumer, duke e cituar involvimin e Rusisë në konfliktin ushtarak në Ukrainë dhe ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale amerikane, tha se Moska paraqet “rrezik, me të cilin ne nuk jemi ballafaquar kurrë në këtë masë në historinë amerikane”.

Gjatë fushatës presidenciale, Donald Trump, ka shfaqur shpresë për raporte më të afërta dhe e ka lavdëruar presidentin rus, Vladimir Putin.