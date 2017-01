Drecun i quan “shqetësuese” deklaratat e Mattisit për Kosovën e Serbinë

Kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, Millovan Drecun, e cilësoi si “shqetësuese” deklaratën e sekretarit të ri amerikan të Mbrojtjes, James Mattis.

Mattis ka thënë se dialogu i Kosovës dhe Serbisë u mundëson të dyja vendeve të ecin përpara kah integrimet evropiane, por ka kujtuar se tema e pranimit të sovranitetit të Kosovës nga ana e Serbisë do të aktualizohet para anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

“A do të thotë kjo se administrata Trump do të heqë dorë nga qëndrimi i deritashëm i SHBA-së, që të mos bëhet presion dhe të mos i kërkohet Serbisë njohja e Kosovës? Nëse vjen deri te një zhvillim i tillë i ngjarjeve, do të ishte një trend negativ”, tha Drecun për televizionin e Serbisë.

Gjykuar nga deklaratat e zyrtarëve të rinj amerikanë, Drecun shtoi se administrata Trump do të ndjekë politikën e administratës së mëparshme sa i përket Kosovës dhe se për SHBA-në, pavarësia e Kosovës “është një gjë e kryer”.

“Këtu do të kemi vazhdimësi; do të thotë, pavarësia e ashtuquajtur e Kosovës është një gjë e kryer dhe SHBA do të vazhdojë ta trajtojë Kosovën si shtet”, tha Drecun, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.