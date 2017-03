Thaçi procedon në Kuvend Projektligjin për ushtrinë e Kosovës

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i ka dorëzuar kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, Projektligjin për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë me kompetenca mbrojtëse.

“Roli dhe misioni i ri i FSK-së do të jetë ai i paqes, i stabilitetit, i mbrojtjes dhe natyrisht kurdo që të kërkohet do të jetë pjesë e misioneve ndërkombëtare, do t’i ketë detyrat e përcaktuara qartë me ligj për mbrojtjen e stabilitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës”, ka thënë Thaçi.

Ai tha se që nga koha kur ishte kryeministër dhe tani si president i Kosovës, ka tentuar që transformimi i FSK-së në Forca të Armatosura, përkatësisht në ushtri, të bëhet përmes ndryshimeve Kushtetuese dhe jo ligjore. Por, këto ndryshime, theksoi Thaçi, janë pamundësuar nga Lista Serbe.

“Deputetët e komunitetit serb janë deklaruar dhjetëra herë dhe kanë qëndrime shumë të qarta se kurrë nuk do të votojnë për ushtrinë e Kosovës dhe se ky qëndrim është drejtpërdejtë i vendosur në Beograd”.

“Por, ne nuk mund të mbetemi peng i disponimit të Beogradit se a duhet të themelojë Kosova ushtrinë e vet apo jo. Ne jemi vend i pavarur, sovran, kemi Kushtetutën dhe ligjet tona dhe vendimet i marrim vet”, deklaroi ai.

Ky Projektligj, pritet të dërgohet në komisionet përkatëse dhe më pas edhe në Kuvend për votim. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli tha se shpejt do të procedohet me Projektligjin e prezantuar nga presidenti Thaçi.

Transformimi i FSK-së sipas Projektligjit të prezantuar nga Thaçi, pritet të shtohet në numër, kapacitete dhe pajisje. Po ashtu, ai tha se transformimi nënkupton respektimin e karakterit multietnik dhe vazhdimin e partneritetit të ngushtë me NATO-n, përkatësisht KFOR-it.

“Është një transformim jo për krijimin e një ushtrie shqiptare, por shumëetnike”, ka theksuar Thaçi.

Kosova, vijoi ai, dëshiron të jetë pjesë e NATO-s, por nuk mund të jetë anëtare e NATO-s pa ushtrinë e vet.

Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë shumëetnike, e armatosur lehtë dhe me uniformë, e cila aktualisht ka për detyrë të zbatojë operacione në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në rast të fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme.

Me transformimin e saj, presidenti dhe institucionet tjera të Kosovës pretendojnë që FSK-së t’i japin edhe kompetenca dhe përgjegjësi nga fusha e mbrojtjes, të cilat kryesisht u përkasin vetëm ushtrive. (REL)