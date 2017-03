SHBA: Lëvizje për marrjen e shtetësisë së një operativisti të al-Kaidës

Autoritetet e Shteteve të Bashkuara kanë ndërmarrë një aksion të rrallë për ta tërhequr shtetësinë e një personi të dënuar në vitin 2003 për involvim në një komplot të al-Kaidës, për ta shkatërruar Urën Bruklin në Qytetin e Nju Jorkut.

Departamenti i drejtësisë para dy ditësh e ka filluar një proces civil për ta tërhequr vendimin për dhënien e shtetësisë amerikane për personin, Iyman Faris, i lindur në Pakistan, i cili është në vuajtje të dënimit me 20 vjet burg për mbështetje të organizatës terroriste.

Ai mund të lirohet në vitin 2020.

Departamenti amerikan i drejtësiës tha se Faris kishte gënjyer për ta marrë shtetësinë dhe në mënyrë mashtruese e ka shfrytëzuar pasaportën e një personi tjetër për të hyrë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1994.

“Zyra e imigrimit dhe çështjeve gjyqësore e Departamentit do të vazhdoj me procedurat për denaturalizim kundër terroristëve të dyshuar të njohur, që e kanë siguruar shtetësinë me mashtim”, tha zyrtari i këtij departamneti, Chad Readler.

Personi, Iyman Faris, më parë pat pranuar se e kishte shqyrtuar mundësinë e dëmtimit të kabllove mbajtëse të Urës Bruklin, në kuadër të një komploti të al-Kaidës, por në vitin 2002 kishte konkluduar se siguria ishte shumë e madhe për ta ndërmarrë një sulm të tillë në këtë urë.