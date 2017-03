Në një shtet të Indisë vrasja e lopës do të dënohet me burg të përjetshëm

Shteti perëndimor i Indisë, Gujarat, ka kaluar një ligj, që e bën vrasjen e lopëve të dënueshme me burgim të përjetshëm.

Me amandamentimin e Aktit shtetëror për Mbrojtjen e Kafshëve, ata që gjenden fajtorë për transportim të mishit të lopëve, do të dënohen po ashtu me dhjetë vjet burgim.

Lopa konsiderohet e shenjtë nga shumica Hindu e Indisë dhe vrasja e saj është jolegale në shumë shtete.

Por, amandamenti i ri do të thotë se Gujarati ka tani ligjet më të ashpra në vend, në lidhje me këtë çështje.