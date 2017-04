Ghani, presidenti i parë afgan që viziton Australinë

Presidenti i Afganistanit, Ashraf Ghani, arriti në Australi për të biseduar për çështjet e sigurisë dhe fuqizimin e gruas.

Kryeministri i Australisë, Malcolm Turnbull, tha se vizita, e para në Australi e një presidenti afgan, reflekton "një lidhje të fortë midis dy vendeve".

Ghani, gjatë vizitës që do të zgjasë deri më 5 prill, po ashtu do të vendosë kurorë me lule në Memorialin e Luftës.

Së paku 41 trupa australiane janë vrarë në Afganistan pas pushtimit të udhëhequr nga SHBA-ja, më 2001.

Turnbull tha se bisedimet do të përqendrohen në sigurinë dhe në mënyrat për rritjen e bashkëpunimit.