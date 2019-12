Policia serbe interviston Millan Radoiçiqin

Ministria e Brendshme e Serbisë tha se policia, me kërkesë të Prokurorisë për Krim të Organizuar, ka intervistuar M.R (Millan Radoiçiq, shënim i redaksisë), në lidhje me njohuritë e tij, për vrasjen e politikanit serb, Oliver Ivanoviq, në Mitrovicën Veriore. Radoiçiq, nënkryetar i Listës Serbe - parti politike në Kosovë - ka deklaruar për mediat se nuk ka lidhje me vrasjen e Ivanoviqit dhe se nuk do t'iu dorëzohet autoriteteve të Kosovës.