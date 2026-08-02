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Bota
Vdekjet në vendin e punës: Ku po dështon siguria e punëtorëve?
Kurti në Zubin Potok: Gërmimet mund të zgjasin me muaj, Serbia t’i hapë arkivat për të zhdukurit
Drejt një marrëveshjeje, por pa garanci për formimin e institucioneve
“Largohuni nga ky shtet”: Refugjatët ukrainas po ndihen gjithnjë e më të pasigurt në Poloni
Pamje nga lufta me zjarret që kanë mbërthyer Evropën
SPAK i kërkon Parisit sekuestrimin e pasurive të biznesmenit shqiptar të arrestuar në Francë
Rusia godet Kievin me raketa balistike teksa Ukraina e pret vendimin e SHBA-së për raketat Patriot
Policia: Janë gjetur dëshmi se një nga të arrestuarit në Zubin Potok ishte pjesë aktive e armatës jugosllave
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Përtej lajmit
27 vjet pas Reçakut, një gjyq që nuk i bind të mbijetuarit e masakrës
Në 3 minuta
Çfarë dihet për arkivat që Kosova po i kërkon Serbisë t’i hapë
Bota
Vendosja e vizave largon rusët nga Mali i Zi
Pse Uashingtoni duhet ta rishqyrtojë rolin e vet të sigurisë në Gjirin Persik
Trump thotë se është arritur marrëveshje për çarmatimin e Hamasit
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“Lum ata që i gjetën familjarët”: 27 vjet pritje për vëllain e zhdukur
Shpjegojmë
Kur bëhet çështje për drejtësinë një profil i rremë në Facebook?
Në 3 minuta
Rrënimet buzë Ujmanit: Çfarë thotë ligji?
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5 pyetje
Nga investimet në renovime te shtretërit e prishur: Çfarë po dështon në QKUK?
Përzgjedhja jonë
Kosova nuk ka më kontrata lobimi në SHBA: A është ky problem?
Kongresisti Wilson i kërkon Serbisë t'i ndalë kërcënimet ndaj Kosovës dhe të shkëputet nga Rusia, Kina e Irani
Tregu i BE-së mbetet i mbyllur për qumështin e Kosovës
Përtej Pediatrisë: Me çfarë kushtesh përballen pacientët në QKUK?
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