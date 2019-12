Paralajmërimet e NATO-s dhe vendosmëria e Kosovës për Ushtrinë

Disa ditë para se Kuvendi i Kosovës të votonte projektligjet për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri, sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e paralajmëroi Prishtinën zyrtare se do të "përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri të Kosovës". Sipas Stoltenbergut, ky proces po udhëhiqej “në një moment mjaft të papërshtatshëm, pa u respektuar procedurat”. Por, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklaruan se do të vazhdojnë me procesin e transformimit.