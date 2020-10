Një vit nga zgjedhjet e 6 tetorit:Çka u tha e çka u bë?

10.10.2019.

Kurti premtonte qeverisjen më të mirë për Kosovën

REL: Çka do të thotë ardhja e Albin Kurtit në pozitën e kryeministrit në Kosovë? Kurti: Do të thotë fillimi i qeverisjes së mirë me një njëri i cili e kupton që politika është shërbim, që politika është përfaqësim, që politika është vullnet, që politika është vizion dhe se jemi këtu ku jemi duke ju falënderuar popullit nga i cili edhe nuk ndahemi edhe rikthehemi.