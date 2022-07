Çfarë thonë rrugët e Prishtinës?

Nuk mungojnë as shumë vepra të artistëve botërorë, të cilët u kanë dhënë jetë lagjeve me banesa gri dhe shtëpi pa fasada.

Edhe rrugët flasin në Prishtinë. Përmes grafiteve e muraleve. Çfarë nuk gjen në to... Mesazhe të dashurisë, zemërimit, krenarisë e zhgënjimit.

Sipas organizatave që merren me të drejtat e grave, 48 gra janë vrarë nga burrat në Kosovë që nga viti 2010.

Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, më 8 mars, këtë vit në Prishtinë janë mbajtur marshe me thirrjen: “Drejtësi për gratë e vrara”.

Një koment në rrjetet sociale, që, pos tjerash, thoshte se “vajzave duhet rikujtuar sa më shpesh se nuk është me rëndësi vetura Audi A8, por gomari që e nget atë”, ka nxitur zemërim në publik.

Partneri i saj D.K. dhe i miku i tij A.S. janë arrestuar nga policia si të dyshuar për këtë vrasje. Që të dy e kanë dërguar të ndjerën pa shenja jete në Spitalin e Ferizajt.

Thirrje për barazi gjinore

Pamja e një vajze të mërzitur, me një valixhe në dorë, mund të portretizojë shumë të rinj që e shohin perspektivën jashtë Kosovës.

Një anketë e Institutit Republikan Ndërkombëtar, me seli në SHBA, e publikuar në nëntor të vitit të kaluar, ka treguar se 78% e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin “përfundimisht” ose “ndoshta” nga vendi i tyre, nëse do të kishin mundësi.