Trump: Nëse Putinit i pëlqej, e konsideroj "pasuri"

Nëse Putinit i pëlqen Donald Trump, e konsideroj si pasuri dhe jo detyrim, sepse ne kemi marrëdhënie të tmerrshme me Rusinë. Rusia mund të na ndihmojë të luftojmë Shtetin Islamik, për të cilin, meqë ra fjala, është mjaft i ndërlikuar. Mendoj se nëse shikoni, këtë administratë e ka krijuar IS-i duke u tërhekur në kohën e gabuar. Zbrazëtia u krijua, IS-i u formua. Nësë Putinit i pëlqen Donald Trump, kjo quhet pasuri, jo detyrim (përgjegjësi). Nuk e di nëse unë do të shoqërohem me Vladimir Putin. Shpresoj që po, por më shumë ka gjasa që jo. Dhe nëse jo, a mendoni sinqerisht se Hillary Clinton do të ishte më e ashpër ndaj Putinit se unë? A e beson ndokush në këtë dhomë me të vërtetë këtë? Më lërni të qetë.