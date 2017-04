Prishtina shënon Ditën Ndërkombëtare të Autizmit

Në Prishtinë, me një aktivitet simbolik është shënuar Dita Ndërkombëtare e Autizmit. Fëmijët kosovarë me autizëm, ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke filluar nga procesi i diagnostikimit, e deri te rehabilitimi i tyre, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Kosova nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë jetojnë me autizëm. Deri tani janë zhvilluar teori të ndryshme për shkaqet e kësaj sëmundjeje, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të definojë dhe përcaktojë terapinë përkatëse për shërimin e personave me autizëm. (Video: Bujar Tërstena)