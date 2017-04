Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, ka arritur në Prishtinë në një vizitë zyrtare pas qëndrimit në Beograd dhe bisedave me zyrtarët e lartë shtetërorë serbë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, shefi i diplomacisë gjermane, Gabriel u takua me kryeministrin Mustafa dhe me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj.