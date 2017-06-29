Këta janë 120 deputetët e zgjedhur të Kosovës

Përbërja e ardhme e Kuvendit të Kosovës, bazuar në rezultatin e shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, ka fituar 39 ulëse në Kuvend, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 32 ulëse, kurse në vendin e tretë është koalicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën me 29 ulëse. Nga komunitetet pakicë, prin Lista Serbe e cila ka fituar 9 ulëse, kurse Partia e Pavarur Libera ka marrë një ulëse. Po ashtu, edhe komuniteteve joserbe u janë ndarë 10 ulëset e garantuara.
Më poshtë mund t'i lexoni emrat e deputetëve te zgjedhur.
KOALICIONI PAN – PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS, ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS DHE NISMA KA 39 ULËSE:
- KADRI VESELI
- RAMUSH HARADINAJ
- FATMIR LIMAJ
- DAUT HARADINAJ
- ENVER HOXHAJ
- MERGIM LUSHTAKU
- MEMLI KRASNIQI
- ELMI REÇICA
- SALA BERISHA-SHALA
- TEUTA HAXHIU
- ANDIN HOTI
- FATMIR XHELILI
- AGIM ALIU
- BEKIM HAXHIU
- HAXHI SHALA
- ZAFIR BERISHA
- MILAIM ZEKA
- BILALL SHERIFI
- GANIMETE MUSLIU
- TIME KADRIJAJ
- ABDYL SALIHU
- AHMET ISUFI
- SHKUMBIN DEMALIAJ
- RRUSTEM BERISHA
- NEZIR ÇOÇAJ
- XHAVIT HALITI
- PAL LEKAJ
- ZENUN PAJAZITI
- HAJDAR BEQA
- BLERIM KUÇI
- RASIM SELMANAJ
- EVGJENI THAÇI DRAGUSHA
- BLERTA DELIU-KODRA
- MEXHIDE MJAKU- TOPALLI
- FLORA BROVINA
- LULJETA VESELAJ GUTAJ
- ALBULENA BALAJ HALIMAJ
- SAFETE HADERGJONAJ
- XHEVAHIRE IZMAKU
LËVIZJA VETËVENDOSJE KA 32 DEPUTETË:
- ALBIN KURTI
- SHPEND AHMETI
- DARDAN MOLLIQAJ
- VISAR YMERI
- DARDAN SEJDIU
- AIDA DËRGUTI
- GLAUK KONJUFCA
- ALBULENA HAXHIU
- FISNIK ISMAILI
- DONIKA KADAJ BUJUPI
- REXHEP SELIMI
- ADEM MIKULLOVCI
- DUKAGJIN GORANI
- LIBURN ALIU
- ALI LAJÇI
- DRITON ÇAUSHI
- SAMI KURTESHI
- BESA BAFTIU
- FATON TOPALLI
- ISMAJL KURTESHI
- SALIH SALIHU
- FATMIRE KOLLÇAKU
- MYTAHER HASKUKA
- ARBERIJE NAGAVCI
- FRASHËR KRASNIQI
- QËNDRON KASTRATI
- VALON RAMADANI
- ARBËR REXHAJ
- SHQIPE PANTINA
- DRITA MILLAKU
- SARANDA BOGUJEVCI
- FITORE PACOLLI-DALIPI
KOALICIONI LAA – LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS, ALEANCA KOSOVA E RE DHE ALTERNATIVA, KA FITUAR 29 ULËSE:
- AVDULLAH HOTI
- VJOSA OSMANI SADRIU
- BEHGJET PACOLLI
- DRITON SELMANAJ
- LUMIR ABDIXHIKU
- ANTON QUNI
- MIMOZA KUSARI LILA
- KUJTIM SHALA
- ILIR DEDA
- LABINOT TAHIRI
- LUTFI ZHARKU
- ARBEN GASHI
- RAMIZ KELMENDI
- TEUTA RUGOVA
- FIDAN REKALIU
- ARBAN ABRASHI
- VALENTINA BUNJAKU-REXHEPI
- ISMET BEQIRI
- HAXHI AVDYLI
- KORAB SEJDIU
- ISLAM PACOLLI
- LIRIJE KAJTAZI
- NASER RUGOVA
- ARMEND ZEMAJ
- IMET RRAHMANI
- HYKMETE BAJRAMI
- BESA GAXHERRI
- DORUNTINË MALOKU- KASTRATI
- MIRJETA KALLUDRA
LISTA SERBE KA 9 ULËSE:
- SASHA MILOSAVLJEVIQ
- JASMINA ZHIVKOVIQ
- JELENA BONTIQ
- ZORAN MOJSILOVIQ
- MILJANA NIKOLIQ
- VERICA ÇERANIQ
- SRXHAN MITROVIQ
- IGOR SIMIQ
- BRANIMIR STOJANOVIQ
PARTIA E PAVARUR LIBERALE KA 1 ULËSE
SLOBODAN PETROVIQ
PARTIA DEMOKRATIKE TURKE E KOSOVËS
MAHİR JAGGJİLAR
MUFERA SRBICA SHINIK
KOALICIONI VAKAT
RASIM DEMIRI
DUDA BALJE
PARTIA E RE DEMOKRATIKE
EMILJA REXHEPI
PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
DANUSH ADEMI
PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
VETON BERISHA
PARTIA E BASHKUAR E GORANËVE
ADEM HOXHA
PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
ETEM ARIFI
PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
ALBERT KINOLLI