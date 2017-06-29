Ndërlidhjet

logo-print
Të gjitha webfaqet e RFE/RL
kërko tekstin ...
Lajmet

Këta janë 120 deputetët e zgjedhur të Kosovës

Foto nga arkivi

Përbërja e ardhme e Kuvendit të Kosovës, bazuar në rezultatin e shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, ka fituar 39 ulëse në Kuvend, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 32 ulëse, kurse në vendin e tretë është koalicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën me 29 ulëse. Nga komunitetet pakicë, prin Lista Serbe e cila ka fituar 9 ulëse, kurse Partia e Pavarur Libera ka marrë një ulëse. Po ashtu, edhe komuniteteve joserbe u janë ndarë 10 ulëset e garantuara.

Më poshtë mund t'i lexoni emrat e deputetëve te zgjedhur.

KOALICIONI PAN – PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS, ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS DHE NISMA KA 39 ULËSE:

  1. KADRI VESELI
  2. RAMUSH HARADINAJ
  3. FATMIR LIMAJ
  4. DAUT HARADINAJ
  5. ENVER HOXHAJ
  6. MERGIM LUSHTAKU
  7. MEMLI KRASNIQI
  8. ELMI REÇICA
  9. SALA BERISHA-SHALA
  10. TEUTA HAXHIU
  11. ANDIN HOTI
  12. FATMIR XHELILI
  13. AGIM ALIU
  14. BEKIM HAXHIU
  15. HAXHI SHALA
  16. ZAFIR BERISHA
  17. MILAIM ZEKA
  18. BILALL SHERIFI
  19. GANIMETE MUSLIU
  20. TIME KADRIJAJ
  21. ABDYL SALIHU
  22. AHMET ISUFI
  23. SHKUMBIN DEMALIAJ
  24. RRUSTEM BERISHA
  25. NEZIR ÇOÇAJ
  26. XHAVIT HALITI
  27. PAL LEKAJ
  28. ZENUN PAJAZITI
  29. HAJDAR BEQA
  30. BLERIM KUÇI
  31. RASIM SELMANAJ
  32. EVGJENI THAÇI DRAGUSHA
  33. BLERTA DELIU-KODRA
  34. MEXHIDE MJAKU- TOPALLI
  35. FLORA BROVINA
  36. LULJETA VESELAJ GUTAJ
  37. ALBULENA BALAJ HALIMAJ
  38. SAFETE HADERGJONAJ
  39. XHEVAHIRE IZMAKU

LËVIZJA VETËVENDOSJE KA 32 DEPUTETË:

  1. ALBIN KURTI
  2. SHPEND AHMETI
  3. DARDAN MOLLIQAJ
  4. VISAR YMERI
  5. DARDAN SEJDIU
  6. AIDA DËRGUTI
  7. GLAUK KONJUFCA
  8. ALBULENA HAXHIU
  9. FISNIK ISMAILI
  10. DONIKA KADAJ BUJUPI
  11. REXHEP SELIMI
  12. ADEM MIKULLOVCI
  13. DUKAGJIN GORANI
  14. LIBURN ALIU
  15. ALI LAJÇI
  16. DRITON ÇAUSHI
  17. SAMI KURTESHI
  18. BESA BAFTIU
  19. FATON TOPALLI
  20. ISMAJL KURTESHI
  21. SALIH SALIHU
  22. FATMIRE KOLLÇAKU
  23. MYTAHER HASKUKA
  24. ARBERIJE NAGAVCI
  25. FRASHËR KRASNIQI
  26. QËNDRON KASTRATI
  27. VALON RAMADANI
  28. ARBËR REXHAJ
  29. SHQIPE PANTINA
  30. DRITA MILLAKU
  31. SARANDA BOGUJEVCI
  32. FITORE PACOLLI-DALIPI

KOALICIONI LAA – LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS, ALEANCA KOSOVA E RE DHE ALTERNATIVA, KA FITUAR 29 ULËSE:

  1. AVDULLAH HOTI
  2. VJOSA OSMANI SADRIU
  3. BEHGJET PACOLLI
  4. DRITON SELMANAJ
  5. LUMIR ABDIXHIKU
  6. ANTON QUNI
  7. MIMOZA KUSARI LILA
  8. KUJTIM SHALA
  9. ILIR DEDA
  10. LABINOT TAHIRI
  11. LUTFI ZHARKU
  12. ARBEN GASHI
  13. RAMIZ KELMENDI
  14. TEUTA RUGOVA
  15. FIDAN REKALIU
  16. ARBAN ABRASHI
  17. VALENTINA BUNJAKU-REXHEPI
  18. ISMET BEQIRI
  19. HAXHI AVDYLI
  20. KORAB SEJDIU
  21. ISLAM PACOLLI
  22. LIRIJE KAJTAZI
  23. NASER RUGOVA
  24. ARMEND ZEMAJ
  25. IMET RRAHMANI
  26. HYKMETE BAJRAMI
  27. BESA GAXHERRI
  28. DORUNTINË MALOKU- KASTRATI
  29. MIRJETA KALLUDRA

LISTA SERBE KA 9 ULËSE:

  1. SASHA MILOSAVLJEVIQ
  2. JASMINA ZHIVKOVIQ
  3. JELENA BONTIQ
  4. ZORAN MOJSILOVIQ
  5. MILJANA NIKOLIQ
  6. VERICA ÇERANIQ
  7. SRXHAN MITROVIQ
  8. IGOR SIMIQ
  9. BRANIMIR STOJANOVIQ

PARTIA E PAVARUR LIBERALE KA 1 ULËSE

SLOBODAN PETROVIQ

PARTIA DEMOKRATIKE TURKE E KOSOVËS

MAHİR JAGGJİLAR

MUFERA SRBICA SHINIK

KOALICIONI VAKAT

RASIM DEMIRI

DUDA BALJE

PARTIA E RE DEMOKRATIKE

EMILJA REXHEPI

PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS

DANUSH ADEMI

PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE

VETON BERISHA

PARTIA E BASHKUAR E GORANËVE

ADEM HOXHA

PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM

ETEM ARIFI

PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS

ALBERT KINOLLI

Kthehu në fillim
XS
SM
MD
LG