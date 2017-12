SHBA dhe Koreja Jugore do të rishikojnë marrëveshjen tregtare

Koreja Jugore ka njoftuar sot se do të nisë bisedime me Shtetet e Bashkuara më 5 janar, me qëllim të rishikimit të marrëveshjës tregtare të vitit 2012.

Me këtë rast do të diskutohen çështjet e ngritura nga Uashingtoni rreth deficitit tregtar amerikan, transmeton Reuters.

Ky takim që do të mbahet në Uashington, do të udhëhiqet nga asistenti i përfaqësuesit për tregti të SHBA-së, Michael Beeman, dhe drejtorit general për negociata rreth tregtisë së lirë nga Koreja Jugore, Yoo Myung-hee.

Ky vendim ka ardhur pasi në tetori Seuli ishte pajtuar të niste negociata për rishikimin e marrëveshjes bilaterale për tregti, për t’i adresuar kërkesat amerikane rreth reduktimit të deficitit tregtar me Korenë Jugore.

Prej kur ka filluar zbatimi i kësaj marrëveshje më 2012, deficiti tregtar i mallrave me Korenë Jugore është dyfishuar në 27.6 miliardë dollarë në vitin e kaluar.

Mirëpo deri në korrik të vitit 2017, deficit tregtar ka rënë në 13.1 miliardë dollarë nga 18.8 miliardë sa ishte në periudhën e njëjtë të vitit 2016, sipas të dhënave të Byrosë së Regjistrimit në SHBA.