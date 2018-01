Trump thotë se do të mund të kthehej në Marrëveshjen e Parisit

Presidenti amerikan, Donald Trump, i tha rrjetit televiziv britanik ITV, se do të kishte vullnet për t’i kthyer Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen për klimën, e nënshkruar në Paris, por këtë do ta bënte nëse do të kishte ndryshime të mëdha.

“Nëse ata e bëjnë një marrëveshje të mirë...atëherë gjithnjë ekzistojnë gjasët se ne do të kthehemi”, i tha Trump rrjetit ITV.

“Marrëveshja e Parisit për ne do të ishte katastrofë”, tha Trump, për marrëveshjen për klimën.

Në vitin 2017, zoti Trump ka shpallur se Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga kjo marrëveshje, duke e vlerësuar si “të keqe” për ekonominë amerikane.

Shtetet e Bashkuara tash janë vendi i vetëm jashtë kësaj marrëveshjeje, e cila ishte nënshkruar nga ish-presidenti amerikan, Barack Obama.