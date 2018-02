Thaçi kritikon sërish Gjykatën Speciale

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi e ka cilësuar Gjykatën Speciale si “padrejtësi historike” dhe ka thënë se qeveria e ka pranuar atë pa dëshirë si “çmim për lirinë e saj”.

Në një intervistë për Associated Press, pak ditë para shënimit të 10-vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidenti ka kritikuar gjykatën me seli në Holandë, duke thënë se e njëjta është e ngjashme me krijimin e ndonjë gjykate që do të gjykonte hebrenjtë që janë përndjekur nga nazistët në Luftën e Dytë Botërore.

“Kosova ka luftuar për të mbrojtur ekzistencën e kombit dhe nuk ka sulmuar askënd. Nuk kemi asgjë për të fshehur, ka thënë ai.

Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie ka thënë sot se gjykata e ka synim sigurimin e drejtësisë për viktimat.