Trump pret thirrje nga Irani

Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë se ai pret në të ardhmen të pranojë thirrje nga zyrtarët iranianë, të cilët do të kenë ofertë për të lehtësuar shqetësimet e sigurisë që ka Uashingtoni.

Duke folur në një konferencë për media gjatë samitit të NATO-s në Bruksel më 12 korrik, Trump ka thënë se Teherani është duke trajtuar tani SHBA-në, “me më shumë respekt sesa në të kaluarën”.

“E di se ata janë duke u përballur me shumë probleme dhe se ekonimia e tyre është duke falimentuar”, ka thënë Trump.

“Në të ardhmen ata do të më thërrasim mua dhe do të thonë ‘Le të arrijmë një marrëveshje’. Ata janë duke u përballur me shumë probleme tani”, është shprehur lideri amerikan.

Ndërkohë, Sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo ka thënë më 12 korrik se aleatët e SHBA-së duhet të ndihmojnë duke bërë më shumë presion ekonomik në Iran.

Pompeo ka akuzuar Iranin për shitje të armëve në Lindje të Mesme, në kundërshtim me rezolutat e Kombeve të Bashkuara.

“Duhet t’i ndalim të gjitha fondet që përdoren për të financim të terrorizmit”, ka thënë Pompeo në një postim në Twitter, para takimit të planifikuar me shefen për Politikë të Jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini në kuadër të samitit të NATO-s.