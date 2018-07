Trump dhe May pajtohen për marrëveshje tregtare pas Brexitit

Presidenti amerikan, Donald Trump ka thënë t’i ketë bërë thirrje Britanisë për të vazhduar presionin ndaj Iranit dhe është pajtuar me kryeministren britanike, Theresa May që Teherani të mos ketë kurrë armë bërthamore.

Trump dhe May kanë folur në një konferencë të përbashkët për media, pasi kanë diskutuar në zyrën e kryeministres britanike në Çekërs, më 13 korrik.

Kryeministrja britanike ka deklaruar se “ne jemi pajtuar sot se sapo Britania të largohet nga Bashkimi Evropian ne do të arrijmë një marrëveshje ambicioze në tregti mes SHBA-së dhe Mbretësisë së Bashkuar”.

Ata kanë negociuar edhe për Rusinë në mesin e temave të tjera, derisa May ka falëndëruar Trumpin për mbështetjen amerikane, pasi helmimit të ish-spiunit rus, Sergei Skripal dhe vajzës së tij Yulia në Sallsbëri në muajin mars.

Qeveria brianike fajëson Rusinë për këtë sulm.

Trump gjendet në Britani pas pjesëmarrjes së tij në samitin e NATO-s dhe pak para takimit me presidentin rus, Vladimir Putin në Helsinki më 16 korrik.

Trump ka thënë se me Putinin do të diskutojë për konfliktin në Ukrainë dhe Siri, si dhe për ndërhyrjen e supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA.

Trump ka thënë se administrata e tij ka qenë “jashtëzakonisht e ashpër” me Rusinë.

Presidenti amerikan ka thënë se do të ishte “shumë mirë” nëse Shtetet e Bashkuara do të kishin marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Kinën.

Më herët gjatë ditës, Trump ka thënë se marrëdhëniet amerikane me Britaninë janë “shumë, shumë të fuqishme”, ndonëse ai ka kritikuar publikisht strategjinë e kryeministres May për largim nga Bashkimi Evropian.