May dhe Juncker zhvillojnë bisedime "konstruktive" për Brexit

Kryeministrja britanike, Theresa May dhe presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker i kanë përshkruar bisedimet e tyre për ndryshimin të marrëveshjes së Brexitit si “të fuqishme por konstruktive”, përmes një deklarate të përbashkët.

Presidenti Juncker ka theksuar se marrëveshja për tërheqje nuk mund të ndryshohet si dëshiron kryeministrja britanike.

Megjithatë ai ka thënë se Bashkimi Evropian është i hapur për ndryshime të termeve në dokumentin që përcakton marrëdhëniet e së ardhmes mes BE-së dhe Britanisë.

Të dy liderët janë pajtuar të takohen për të vazhduar diskutimet para fundit të shkurtit.

Ekipi i Britanisë dhe ai i BE-së pritet të rinisin diskutimet për të” gjetur një rrugë ashtu që May të fitojë mbështetjen e shumicës në Parlamentin britanik por edhe të respektojnë udhëzimet e bëra nga Këshilli Evropian”.

Përveç këtyre ekipeve, çështjen e Brexitit do ta diskutojnë edhe Sekretari britanik, Steve Barclay dhe negociatori i BE-së, Michel Barnier të hënën në Strasburg.

Kryeministrja May është duke insistuar që Mbretëria e Bashkuar të mos "bllokohet" në marrëveshjen për kufirin irlandez, që parasheh moskthimin e kontrolleve kufitare, pavarësisht çfarë pakti arrin Mbretëria me BE-në.

Ajo ka thënë se pakti duhet të ndryshojë nëse dëshiron të fitojë mbështetjen e ligjvënësve, që i kanë bërë thirrje asaj të kërkojë “alternative shtesë” kur kanë refuzuar planin në parlament një muaj më parë.

May do të takohet më vonë edhe me presidentin e Këshillit Evropian, Donald Tusk, i cili ka nxitur reagime të mërkurën pasi ka thënë se “ekziston një vend i veçantë në ferr” për të gjithë ata që kanë kërkuar largimin e Britanisë nga blloku evropian pa pasur plan fillestar.

Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52 për qind e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja në krahasim me 48 për qind që kanë kundërshtuar atë, në referendumin e mbajtur më 2016.

Britania pritet të largohet nga BE-ja më 29 mars të këtij viti.