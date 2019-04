Partia e Erdoganit humb Ankaranë në zgjedhjet lokale

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan dhe partia e tij AK, duket se janë përballur me pengesa në zgjedhjet lokale, meqë partia me të cilën gjendet në koalicion qeveritar, ka humbur zgjedhjet në kryeqytetin e këtij shteti, Ankara dhe me sa duhet edhe në Stamboll.

Transmetuesit në Turqi kanë thënë më 1 prill se kandidati opozitar nga Partia Popullore Republikane, Mansur Yavas ka shënuar fitore të qartë në Ankara, derisa Erdogan pritet të pranojë humbjen edhe në Stamboll, pavarësisht se rezultati ka qenë aq i ngushtë, sa ka mbetur e paqartë se kush ka fituar.

“Në Stamboll, shumica e distrikteve janë ose tonat, ose jemi duke ngushtë me rezultate. Çfarë nënkupton kjo? Edhe nëse nuk fitojmë udhëheqësinë, njerëzit tanë i ka dhënë disktriktet partisë AK”, u ka thënë Erdogan mbështetësve në Ankara.

Këto janë zgjedhjet e para komunale të mbajtura prej kur Erdogan ka rritur fuqitë e tij ekzekutive më 2017, andaj ky proces është konsideruar test për fuqinë e presidentit turk.

Erdogan dhe partia e tij kanë fituar të gjitha zgjedhjet prej kur kjo parti ka ardhur në pushtet më 2002.

Megjithatë kjo është parti është duke u përballur me opozitë në rritje për shkak të recesionit ekonomik, rritjes së papunësisë dhe inflacionit.

Katër persona janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur, si pasojë e dhunës së lidhur me procesin zgjedhor në gjithë Turqinë.