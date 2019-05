Markoviq: Malazezët dhe shqiptarët, urë e fortë evropiane

Bashkëpunimi i mirë ndër-fqinjësor është bazë për qëllimet e përbashkëta të Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat janë të orientuara që t’i përkasin strukturave evropiane, ka deklaruar kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markoviq, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë.

Kryeministri malazez Markoviq, i cili është pritur nga krerët më të lartë institucional të Kosovës, ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së Qendrës për Zhvillim të komunitetit malazez në Kosovë.

Ai ka theksuar se kjo qendër do t’i kontribuojë forcimit të lidhjeve të malazezëve të Kosovës me shtetin amë, Malin e Zi, për të kultivuar identitetin, kulturën dhe vlerat e veta.

“Malazezët në Kosovë dhe shqiptarët në Mal të Zi janë dy shtyllat mbi të cilat qëndron ura e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve tona. Së bashku do të kujdesemi që ajo të mos jetë një urë e paqëndrueshme ballkanike, por një urë e fortë evropiane”, ka thënë Markoviq.

Kryeministri i Malit të Zi, Markoviq, po qëndron për vizitë në Kosovë, me ftesën e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj. Përveç takimeve me liderët institucional të Kosovës, Markoviq do të marrë pjesë edhe në ceremoninë e inaugurimit të autostradës “Arbër Xhaferi”.

Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës, thanë se bashkëpunimi më Malin e Zi është i rëndësishëm në kuadër të procesit të integrimit evropian si dhe për faktin se ky vend fqinj është anëtar i NATO-s.