Bashkëshortja e presidentit ukrainas testohet pozitiv me koronavirus

Presidenti ukrainas, Volodomyr Zelenskiy, ka njoftuar se do të shkëputet nga takimet dhe udhëtimet për një periudhë, pasi bashkëshortja e tij ka rezultuar pozitiv me COVID-19.

Zyra e presidentit njoftuan se ai do të anulojë të gjitha takimet, udhëtimet dhe ngjarjet e tjera, si dhe do të evitojë kontaktin me ekipin e tij të afërt.

Zelenskiy ka rezultuar negativ ndaj testit për koronavirus dhe tani do të vazhdojë testimin ditor dhe kontrollet tjera mjekësore.

Olena Zelenska, njoftoi përmes rrjetite social Facebook se rezultati pozitiv i testit e zuri në befasi.

"Sot, unë pranova rezultatin pozitiv të testit për koronavirus. Lajm i papritur, sidomos duke konsideruar se familja ime dhe unë kemi zbatuar të gjitha rregullat”, tha ajo.

Ministria e Shëndetësisë në Ukrainë tha më 12 qershor se numri total i rasteve me koronavirus në vend është 29,753 duke përfshirë 870 viktima.