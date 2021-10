Bill Clinton lirohet nga spitali

Ish-Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton u lirua nga një spital në Kaliforni të dielën pasi kaloi pesë netë duke trajtuar një infeksion.

Clinton krah për krah me bashkëshorten dhe ish-kandidaten për Presidente, Hillary Clinton bëri me shenjë se gjithçka është mirë pasi doli ngadalë nga spitali dhe u përshëndet me stafin para kamerave.

Ish-presidenti 75 vjeçar “u lirua nga qendra UC Irvine”, u tha në një deklaratë nga doktori Alpesh Amin, përmes një zëdhënësi të Clinton.

“Temperatura dhe qelizat e bardha të gjakut janë të normalizuara dhe ai do të kthehet në New York për të përfunduar trajtimin me antibiotikë”,shtoi Amin.

Lideri i ShBA-së në vitet 1993-2001 u pranua të martën në mbrëmje në spital për shkak të një infeksioni që nuk lidhet me COVID-19, kishte bërë të ditur zëdhënësja Angel Urena në Twitter.

New York Times kishte raportuar se Clinton ka zhvilluar një infeksion të traktit urinar që u shndërrua në sepsis.

Sepsis është një reagim ekstrem i trupit ndaj infeksionit që i afekton 1.7 milionë njerëz në Amerikë çdo vit.

Në vitin 2004, Clinton, atëherë 58 vjeç iu nënshtrua një ndërhyrjeje bypass të katërfishtë pasi mjekët gjetën shenja të sëmundjes së zemrës.