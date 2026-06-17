Cisternat e para me naftë iraniane largohen nga Ngushtica e Hormuzit

Cisterna që transportojnë naftë të papërpunuar iraniane janë larguar nga Ngushtica e Hormuzit, për herë të parë që kur Shtetet e Bashkuara nisën bllokadën detare dy muaj më parë, tha më 17 qershor një ueb-faqe që gjurmon lëvizjet e anijeve.
Ky zhvillim vjen teksa përfaqësuesit e lartë të Iranit dhe SHBA-së pritet të nënshkruajnë një marrëveshje fillestare në Zvicër më 19 qershor, që synon përfundimin e luftës që nisi në fund të shkurtit.
Ueb-faqja Tanker Trackers, që gjurmon ruajtjen dhe transportimin e naftës, konfirmoi lëvizjen e “eksportit të parë të naftës së papërpunuar të Iranit në dy muaj”, bazuar në të dhënat digjitale që tha se përkonin me imazhet satelitore.
Të paktën dy anije cisternë të Kompanisë Kombëtare Iraniane të Cisternave, përfshirë edhe dy super-cisterna me naftë të papërpunuar të quajtura “Diona” dhe “Hero2” që kanë kaluar përmes zonës të bllokadës të marinës detare amerikane, janë ngarkuar me 3.8 milionë fuçi naftë të papërpunuar iraniane nga terminalet e shtetit dhe më pas kanë lëvizur drejt destinacioneve të tyre”, shkroi në X ueb-faqja Tanker Trackers.
Më pas, kompania njoftoi se edhe një cisternë e tretë iraniane kishte kaluar përmes bllokadës detare të SHBA-së.
Irani dhe Shtetet e Bashkuara e nënshkruan në mënyrë elektronike më 15 qershor memorandumin e mirëkuptimit për t’i dhënë fund luftës, i hartuar në formën e një dokumenti të përgjithshëm.
Përveç përfundimit të luftës, ky memorandum kishte në fokus edhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, rrugë kyç ujore nga e cila rëndom kalon një e pesta e dërgesave globale të naftës dhe gazit.
Pas nënshkrimit të memorandumit më 19 qershor, është paraparë që palët të kenë një afat 60-ditor për fazën e ardhshme të negociatave.