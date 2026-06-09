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Trump: Iranianët e rrëzuan helikopterin amerikan mbi Ngushticën e Hormuzit

U.S. President Trump delivers remarks at Custer Farms in Chippewa Falls
U.S. President Trump delivers remarks at Custer Farms in Chippewa Falls

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se është njoftuar nga ushtria e vendit të tij se mbrëmjen e 8 qershorit, iranianët e rrëzuan një helikopter ushtarak mbi Ngushticën e Hormuzit.

“Sapo jam informuar nga ushtria jonë se mbrëmë iranianët rrëzuan një nga helikopterët tanë të sofistikuar, Apache, teksa po patrullonte mbi Ngushticën e Hormuzit”, shkroi udhëheqësi amerikan në Truth Social.

Trump tha se dy pilotët e helikopterit të ushtrisë amerikane janë mirë dhe nuk janë lënduar.

“Megjithatë, SHBA-ja duhet, me patjetër, që t’i përgjigjet këtij sulmi”, shkroi Trump.

Më herët, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) konfirmoi se kishte ndodhur një incident ku u përfshinë dy pilotë të një helikopteri të llojit Apache, që u rrëzua afër Ngushticës së Hormuzit.

“Në orën 19:33 [sipas kohës lokale] më 8 qershor, dy anëtarë të një helikopteri AH-64 Apache të ushtrisë amerikane janë shpëtuar nga forcat amerikane pasi helikopteri u rrëzua afër brigjeve të Omanit teksa po patrullonte ujërat rajonale”, tha CENTCOM më 9 qershor.

CENTCOM tha se ushtarët u shpëtuan rreth dy orë pas kësaj ngjarjeje dhe janë “në gjendje stabile”, duke shtuar se “shkaku i incidentit po hetohet”.

Ngushtica e Hormuzit është një rrugë kyç për dërgesat botërore të naftës dhe gazit. Irani praktikisht e ka mbyllur atë për qarkullim që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Republikës Islamike në fund të shkurtit.

Njoftimi i Trumpit për rrëzimin e helikopterit vjen një ditë pasi Irani dhe Izraeli këmbyen sulme ajrore për herë të parë që nga armëpushimi i prillit.

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