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Franca regjistron 1.000 vdekje të tepërta gjatë valës së të nxehtit

Kjo fotografi tregon një tabelë farmacie që shfaq temperaturën prej 48 gradë Celsius në Tuluzë më 24 qershor 2026, gjatë valës së të nxehtit në Francë.
Kjo fotografi tregon një tabelë farmacie që shfaq temperaturën prej 48 gradë Celsius në Tuluzë më 24 qershor 2026, gjatë valës së të nxehtit në Francë.

Franca i ka regjistruar 1.000 vdekje të tepërta gjatë valës përvëluese të të nxehtit që e ka mbërthyer Evropën, njoftoi të dielën Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik, duke paralajmëruar se numri i vërtetë i viktimave ka mundësi të jetë edhe më i lartë.

Duke paraqitur vlerësimin paraprak të vdekjeve të tepërta, agjencia bëri të ditur se shumica e viktimave ishin njerëz të moshuar.

Ajo shtoi se pret që shkalla e vdekshmërisë të rritet, pasi të bëhen të ditura më shumë të dhëna për vdekjet në shtëpitë e pleqve dhe në shtëpi të tjera.

Evropa ka përjetuar temperatura përvëluese gjatë kësaj vale të të nxehtit, e cila është lidhur me dhjetëra vdekje, duke thyer rekorde temperaturash dhe duke shkaktuar ndërprerje në prodhimin e rrymës dhe duke dëmtuar infrastrukturën.

Shkencëtarët kanë thënë se kjo valë e të nxehtit, e cila filloi më 20 qershor, është më e rënda e regjistruar ndonjëherë në Evropë, një kontinent ku klima po ndryshon më shpejt se mesatarja globale.

Të nxehtit ekstrem po zbutet në Francë

Vala e të nxehtit është zhvendosur drejt lindjes. Megjithatë, derisa shërbimi meteorologjik francez bëri të ditur se temperaturat ekstreme janë zbutur në pjesën më të madhe të vendit, disa zona në verilindje mbeten ende nën paralajmërim për valë të të nxehtit.

Valë e të nxehtit ekstrem mbërthen qytetet e Evropës

Një grua mbrohet nga dielli me një shall të gjatë në Nantes të Francës, më 23 qershor 2026.<br><br>Më shumë se gjysma e Francës më 23 qershor ishte nën alarm të kuq meteorologjik për shkak të temperaturave ekstreme. Meteorologët i vlerësojnë këto temperatura ekstreme si ngjarje të paprecedentë.
1/10 Një grua mbrohet nga dielli me një shall të gjatë në Nantes të Francës, më 23 qershor 2026.

Më shumë se gjysma e Francës më 23 qershor ishte nën alarm të kuq meteorologjik për shkak të temperaturave ekstreme. Meteorologët i vlerësojnë këto temperatura ekstreme si ngjarje të paprecedentë.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Një grua me çadër dielli ec mbi Urën e Mijëvjeçarit në Londër, më 23 qershor 2026.
2/10 Një grua me çadër dielli ec mbi Urën e Mijëvjeçarit në Londër, më 23 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Një burrë freskohet me një freskuese të vogël teksa temperaturat vazhdojnë të rriten në Spanjë, në Barcelonë, më 21 qershor 2026.
3/10 Një burrë freskohet me një freskuese të vogël teksa temperaturat vazhdojnë të rriten në Spanjë, në Barcelonë, më 21 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Një kalimtar në Madrid freskohet në një shatërvan të qytetit, Spanjë, më 20 qershor 2026.
4/10 Një kalimtar në Madrid freskohet në një shatërvan të qytetit, Spanjë, më 20 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Plazhet në Barcelonë janë të mbushura me njerëz gjatë valës së të nxehtit që ka përfshirë një pjesë të madhe të Spanjës, më 21 qershor 2026.
5/10 Plazhet në Barcelonë janë të mbushura me njerëz gjatë valës së të nxehtit që ka përfshirë një pjesë të madhe të Spanjës, më 21 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Një grua mban një freskuese elektrike në Paris, më 23 qershor 2026.<br><br>Studiuesit, duke analizuar të dhënat klimatike nga viti 1950 deri në vitin 2024, kanë konstatuar se temperaturat kanë filluar të rriten ndjeshëm që nga viti 1970, ndërsa episodet e stresit nga nxehtësia janë bërë më intensive gjatë netëve më të nxehta, sipas një studimi të Qendrës Evropiane për Parashikime Afatmesme të Motit.
6/10 Një grua mban një freskuese elektrike në Paris, më 23 qershor 2026.

Studiuesit, duke analizuar të dhënat klimatike nga viti 1950 deri në vitin 2024, kanë konstatuar se temperaturat kanë filluar të rriten ndjeshëm që nga viti 1970, ndërsa episodet e stresit nga nxehtësia janë bërë më intensive gjatë netëve më të nxehta, sipas një studimi të Qendrës Evropiane për Parashikime Afatmesme të Motit.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Njerëzit freskohen në një shatërvan në Sheshin Trafalgar në kryeqytetin britanik, Londër, 23 qershor 2026.
7/10 Njerëzit freskohen në një shatërvan në Sheshin Trafalgar në kryeqytetin britanik, Londër, 23 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Si përgjigje ndaj valës historike të të nxehtit në Francë, në Paris janë mbyllur Kulla Eifel dhe Luvri, ndërsa njerëzit freskohen në shatërvan në Paris, më 22 qershor 2026.
8/10 Si përgjigje ndaj valës historike të të nxehtit në Francë, në Paris janë mbyllur Kulla Eifel dhe Luvri, ndërsa njerëzit freskohen në shatërvan në Paris, më 22 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Shatërvani i Trocaderos pranë Kullës Eifel në Paris, më 22 qershor 2026.
9/10 Shatërvani i Trocaderos pranë Kullës Eifel në Paris, më 22 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
Njerëzit mbrohen nga dielli me kapele dhe mbajnë shishe me ujë gjatë valës së të nxehtit në Britani, Londër, 23 qershor 2026.
10/10 Njerëzit mbrohen nga dielli me kapele dhe mbajnë shishe me ujë gjatë valës së të nxehtit në Britani, Londër, 23 qershor 2026.
Evropa është përfshirë nga një valë e paparë e të nxehtit, e shkaktuar nga fenomeni i njohur si “blloku omega” dhe një kupolë termike, të cilat kanë sjellë temperatura rekord mbi 40 gradë dhe kanë shkaktuar ndërprerje e probleme serioze në mbarë kontinentin.
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Ministrja franceze e Shëndetësisë, Stephanie Rist, deklaroi për gazetën La Tribune se pasojat e valës së të nxehtit mund të vazhdojnë të ndihen deri në 10 ditë edhe pasi temperaturat të kenë rënë.

"Ky episod nuk ka përfunduar ende", tha ajo.

Sipas Sante Publique, shumica e viktimave ishin njerëz të moshës 65 vjeçe e lart, megjithëse të gjitha grupmoshat e popullsisë janë prekur nga pasojat shëndetësore të të nxehtit ekstrem.

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